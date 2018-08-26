Рожденная в СССР

Нужна ли форма в школе? Не успели утихнуть споры на эту тему, как возникла новая идея — возвращение формы образца СССР. Производители шьют фартуки и коричневые платья.

Нужна ли форма в школе? Не успели утихнуть споры на эту тему, как возникла новая идея — возвращение формы образца СССР. Производители шьют фартуки и коричневые платья.

На законодательном уровне идея пока не обсуждается, но у общества, как говорится, есть тяга, а у родителей постарше — ностальгия.

ИСТОРИЯ

Школьная форма в СССР была скопирована с гимназической одежды дореволюционной России. В 1918 году форму отменили как буржуазный пережиток, а спустя 30 лет восстановили.

Тогда мальчиков одели в серые полувоенные гимнастерки, ремни с пряжкой и фуражки, девочек — в темно-коричневые шерстяные платья с черным фартуком (по праздникам — белым). В 1962 году мальчиков переодели в серые шерстяные костюмы.

В 1973 году случилась реформа школьной формы.

Для парней придумали синий костюм, украшенный эмблемой на рукаве.

В середине 1970-х появились синие мальчиковые куртки. Для девочек в 1984 году был введен костюм-тройка синего цвета, состоящий из юбки-трапеции со складками спереди, пиджака и жилетки. Была еще пионерская форма: с белой рубашкой.

В 1992 году школьную форму отменили.

Швейные предприятия накануне нового учебного года, подогреваемые интересом потребителей, предлагают форму, похожую на ту, в которой ходили на занятия мамы и папы сегодняшних школяров. В каталогах производителей — коричневые платьица с белыми кружевными манжетами и воротничками, фартучки с рюшами, синие куртки с металлическими пуговицами и нашивкой на рукаве для мальчиков — форма, продержавшаяся до начала 1990-х.

Стоит вполне приемлемо: от полутора до 5 тысяч рублей, в зависимости от качества ткани и фасона. Массовых закупок сейчас мало. Стандарты современной одежды для учеников, по словам дизайнера Михаила Демидова, тяготеют к стилю «пеппи», популярному в американских колледжах (синие юбки, сарафаны, галстуки, жилетки), но производители, что называется, чувствуют тренд.

На что они делают ставку и почему форма эпохи развитого социализма так притягательна? Ведь родители нынешних школьников чаще всего мечтали об одном — никогда не надевать эти однообразные темные одежки и ходить на уроки в чем-то ярком.

Вот как объясняет тенденцию кандидат социологических наук Игорь Кузнецов

— Советское прошлое стало легендой. В чем-то со знаком плюс, в чем-то со знаком минус, но это легенда. Сейчас наступило время ориентации на традиции. Причем не в жизни конкретно, а в теории, в плане системы соотнесений. Когда мы говорим «Россия — традиционалистская страна» и размахиваем скрепами — это означает лишь то, что мы меряем поступки людей рамками традиций. «Народность», «великая держава», «возвращение к истокам» — сейчас большой запрос на эти темы в обществе. Такие настроения навязаны извне. Россияне так устроены: чем больше на нас давят, тем сильнее мы сплачиваемся. Советская школьная форма — один из символов ушедшей эпохи, сильной и независимой страны. Школьная форма времен СССР — это модно и символично. Кроме того, это довольно симпатично.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Инна Кирюшина психолог

В школьной форме советской эпохи четкие гендерные различия: у девочек была возможность показать женственность, скромность, опрятность, а мальчики выглядели строго, помужски.

Выпускницы, наряженные в коричневые школьные платья, белые фартуки и банты, мелькают в день последнего звонка на столичных улицах уже давно. К такому маскараду за долгие годы привыкли. Но чтобы на линейке 1 сентября детвора пестрила одеждой, похожей на ту, в которой за партами сидели ее родители, такое еще недавно увидеть было невозможно. А теперь дирекции некоторых учебных заведений столичного региона принимают на своем уровне «стандарты прошлого» как единые для формы одежды учащихся. Например, в Нестеровском лицее в Рузском районе Московской области девочки ходят в форме а-ля СССР. Для мальчишек в качестве формы выбрали тот же синий костюм, но более элегантный, чем советский аналог, с удлиненным пиджаком.

Так может ли вернуться советская школьная форма? На уровне страны, скорее всего, нет — таких масштабов обязаловка исчезла в 1992 году с отменой школьной формы. Но сейчас каждая школа выбирает одежду для учеников самостоятельно. А значит, все может быть. Предложение уже сформировалось и ассортимент широкий.

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