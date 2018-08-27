Сапоги «под питона», казаки, ботильоны-носки и не только: какую обувь купить на осень

Как говорится, готовь сани летом, а раз осень не за горами, то уже стоит подумать о том, какую обувь ты будешь носить в следующем сезоне. Конечно, еще рано бежать в магазин и закупаться ботинками и сапогами, но, пока у тебя есть время, можно выбрать, какой из новомодных трендов ты предпочтешь этой осенью.

В духе прерий

Любовь к мужской обуви у девушек замечена давно. В одном сезоне мы всем скопом носили чопорные оксфорды, в другом — байкерские сапоги на грубой подошве. Этой осенью настало время обуви героев вестерна. Ковбойские сапоги уже заполонили все модные подиумы — от Нью-Йорка до Парижа, выдержали натиск критики, и теперь пришло время включить их и в свой гардероб.

Ковбойские казаки с заклепками и замшевыми узорами вдохновляют на образ с клетчатой рубашкой и потертым денимом. Но, как ни странно, эта обувь отлично сочетается и с винтажными платьями, и с элементами спортшика. Так что экспериментируй — может быть, тебе так понравится стиль вестерн, что заодно с казаками купишь себе широкую фетровую шляпу, кстати, тоже очень модную в этом сезоне.

Змеиная кожа

Если ты боишься рептилий, пора перебарывать свой страх: этой осенью обувь из змеиной кожи однозначный тренд. И вообще, чем больше ты похожа на дикую амазонку, тем лучше. Анимализм достиг своего пика.

Змеиный принт любит внимание, поэтому оставь обувь солирующим элементом в твоем образе. Пусть цветовая гамма будет более сдержанной. Модным решением остаются цвета, которые похожи на окрас змеи: коричневый, зеленый, серый, бежевый. Но если ты и осенью не хочешь расставаться с яркой палитрой, то можешь себе позволить оттенки посмелее: изумрудный, оранжевый, желтый.

Ботильоны-носки

Дебютировав в 2016 году, ботильоны-носки наделали много шума. Конечно, пальма первенства принадлежит Vetements, но при таком ажиотаже это уже и неважно. Главное, что ботильоны-носки однозначно тренд этой осени.

Возможно, сперва сложно себе представить, куда надеть такую обувь, но на деле оказывается, что она совершенно универсальная. Такие ботильоны прекрасно смотрятся с платьями и юбками за счет того, что плотно облегают голенище, с брюками и джинсами и даже со спортивными штанами. Пока на улице тепло и сухо, ботильоны-носки можно вообще не снимать — они подойдут для любого образа.

Ботфорты

С наступлением холодов ботфорты становятся неотъемлемой частью гардероба. Эта обувь — настоящий тренд, который кочует из сезона в сезон, с подиума на подиум. Так что все подталкивает тебя к тому, чтобы обзавестись высокими сапожками. Не думай, что они выглядят вульгарно. Это совсем не так, тем более что все зависит исключительно от твоего образа. Ботфорты отлично смотрятся как с джинсами, так и с юбками. Но лучше выбирай модели из замши: они подойдут и для офисного дресс-кода, и для праздничного выхода.

Лоферы

Если ты приверженица стиля casual, то удобные лоферы точно твой вариант. И хотя они подходят только для теплой осени, обещаем — ты будешь их носить не снимая. Все потому, что эта обувь подходит для любого случая: и для офиса, и для прогулки с друзьями, и даже для путешествий за город. А комбинации, которые ты можешь с ними составить, просто поражают разнообразием: юбки, брюки, джинсы, платья — в общем, приспособить лоферы можно к любому элементу твоего гардероба.

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Текст:Татьяна Зубахина

Фото:архивы пресс-служб