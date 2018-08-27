Модные тренды: Идеальные осенние образы

Листва на деревьях постепенно меняет свой цвет, на улице заметно холодает и летние вещи в шкафу потихоньку уступают место осенним. Все тренды грядущей осени уже известны, нужно лишь помнить о них, и при обновлении гардероба применить свои знания. Модные тренды: Идеальные осенние образыТвид, логомания, звериные

принты, кислотные цвета, кожаная одежда, клетка, а также бежевые, зеленые и синие оттенки — вот о чем надо помнить, при покупки очередной вещи на осень.

Кожаная мини-юбка — один из мастхэвов осени. При правильной посадке и длине, кожаная юбка становится незаменимой. А надеть под нее леопардовые сапожки — это точное попадание в цель. Звериные принты,

которые были популярны несколько лет назад, снова вернулись и вызвали очередные

волны восхищения и негодования одновременно. Вроде моветон, а вроде и стиль,

разобраться сложно, потому надо пробовать.

Пальто ' S MAX MARA, футболка GUCCI,

юбка SAINT LAURENT, сапоги ALEXANDER WANG, сумка CHLOÉ, серьги GIVENCHY

Бомбер, джинсы,

кислотно-розовый свитшот и белые кроссовки в сочетании друг с другом создают

яркий образ. Такой спортивно-повседневный лук отлично подходит

для активных выходных и долгих прогулок, а яркие акценты на нем сразу дают

понять, что вы в курсе всех модных тенденций.

Бомбер VALENTINO, свитшот WE11DONE,

джинсы RE/DONE, сумка DOLCE & GABBANA, кроссовки ALEXANDER MCQUEEN

Отдать должное винтажу и твиду можно с помощью элегантного образа, главные герои в котором — это твидовое миди-платье и сумка от Chanel из коллекции 1980 года. В такой одежде можно выглядеть невероятно дорого и сексуально, несмотря на то, что ни одна из пикантных частей тела не будет открыта.

Платье ALEXANDER MCQUEEN,

куртка MANOKHI, лоферы TOD'S, сумка CHANEL

VINTAGE

Уже которую осень подряд, одним из главных модных цветов является бежевый и все его вариации. Отказывать себе в таком удовольствии — грех, а учитывая его неброскость и нежность, можно смело

собирать тотал-лук, украшая его только парой деталей других оттенков.

Свитер GUCCI, брюки GIVENCHY,

жилет MAX MARA, сумка MANU ATELIER,

лоферы NICHOLAS KIRKWOOD, шарф MONCLER Читайте также: Минус пару лет: Как одеваться, чтобы не выглядеть старше своего возраста Вечный тренд — клетка: что нам предлагают носить популярные бренды