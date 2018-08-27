С какой помадой всем захочется вас целовать?

Думаете, осень и мрачность — синонимы? Старший редактор BeautyHack Анастасия Сперанская доказывает, что это не так, и тестирует новую яркую коллекцию макияжа.

Встретить осень во всей красе нам предлагает Guerlain: новая коллекция макияжа Colours of Kisses доказывает — коралловые и нежно-розовые губы, выразительные брови и юный румянец смогут скрасить даже самые мрачные дни. По такому случаю помады-бестселлеры KissKiss облачились в новые разноцветные упаковки, соответствующие оттенку средства. В коллекции их пять — элегантный красный Rouge Kiss, коралловый Sexy Coral, цвет спелого персика Sugar Kiss, нежно-розовый Darling Baby и смелая фуксия Excessive Rose.

Сменить аристократическую бледность на здоровый румянец можно с помощью новых двухцветных палеток Cheek Color Pallete, состоящих из румян и хайлайтера. Оттенка два — нейтрально-розовый и нежно-коралловый, и в обоих случаях деликатно подсвеченные скулы и «розы» на яблочках щек вам обеспечены.

Осенью не забываем и про брови — подчеркиваем их густоту мягким грифелем нового карандаша Super Stereo Automatic Eyebrow Pencil, выпущенного в двух оттенках. Светло-коричневый Light оценят обладательницы светлых и русых волос, а брюнетки отдадут предпочтение оттенку Dark — оба помогут естественно подрисовать недостающие волоски и будут ухаживать за бровями за счет наличия церамидов в составе.

Старший редактор BeautyHack Анастасия Сперанская попробовала новинки и рассказала, с какой помадой точно не расстанется в сентябре.

Губная помада KissKiss Lipstick, оттенок №361 Excessive Rose, Guerlain

«Губы-леденцы, лепестки цветов, ягоды в сахаре — такие ассоциации точно возникнут у окружающих, стоит вам накраситься оттенком Excessive Rose. Пока отпускной загар медленно, но верно сходит на нет, откладываю подальше винные матовые помады и вооружаюсь новинками из коллекции Colours of Kisses — другими словами, пытаюсь продлить лето по-максимуму.

Если вы не знакомы с формулой помад Guerlain, рассказываю — у них один из самых комфортных финишей, с которыми вам доводилось иметь дело. Новинка сохранила все лучшие свойства и по-прежнему имеет в составе микросферы гиалуроновой кислоты и масло мирры, разглаживающее кожу губ и добавляющее им заметный объем. Несмотря на кремовую консистенцию, помада стойко держится, с каждым часом все больше и больше становясь единым целым с вашими губами.

Вдохновляюсь трендами сезона и делаю монохромный макияж: наношу помаду на руку, растушевываю и кистью-дуофиброй (информацию о ней ищите здесь) набираю совсем чуть-чуть — подчеркиваю «яблочки» щек и спинку носа. На губы наношу помаду прямо из стика, а затем вбиваю ее кончиком пальца — остатки пигмента отправляются на веки. В результате получается совсем не завядший осенний цветок, а самая настоящая майская роза».