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Джулия Робертс в трениках и кардигане с вышивкой в Малибу
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Джулия Робертс в трениках и кардигане с вышивкой в Малибу 

Grazia 1 час назад
Фото: Grazia
50-летняя Джулия Робертс в обычной жизни предпочитает отойти от образа дивы, который она регулярно демонстрирует на красных ковровых дорожках. Так, на днях актриса попала в объективы папарацци во время прогулки с сыном Финнеасом в Малибу.
Джулия с сыном отправились в поход по магазинам. Сын звезды выбрал джинсы, футболку с принтом и кроссовки. Робертс тоже остановилась на расслабленном образе: она надела алые треники adidas, лаконичную футболку и кроссовки.
Яркой деталью образа актрисы стал кардиган с вышивкой в тон спортивным штанам. Трудно сказать, что Джулии удалось создать стильный образ, но мимо папарацци замеченной ей точно пройти не удалось.
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