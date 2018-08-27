Джулия Робертс в трениках и кардигане с вышивкой в Малибу

50-летняя Джулия Робертс в обычной жизни предпочитает отойти от образа дивы, который она регулярно демонстрирует на красных ковровых дорожках. Так, на днях актриса попала в объективы папарацци во время прогулки с сыном Финнеасом в Малибу.

Джулия с сыном отправились в поход по магазинам. Сын звезды выбрал джинсы, футболку с принтом и кроссовки. Робертс тоже остановилась на расслабленном образе: она надела алые треники adidas, лаконичную футболку и кроссовки.

Яркой деталью образа актрисы стал кардиган с вышивкой в тон спортивным штанам. Трудно сказать, что Джулии удалось создать стильный образ, но мимо папарацци замеченной ей точно пройти не удалось.