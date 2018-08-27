Поп-звезда пришла на музыкальную премию без юбки

Американская певица Биби Рекса стала самой эпатажной звездой церемонии iHeartRADIO.

28-летняя блондинка своим нарядом на премии iHeartRADIO MuchMusic Video Awards поразила даже привыкших к откровенным образам гостей. На церемонию она заявилась практически нагишом. Нельзя же считать полноценной одеждой серебристую тунику, под которой даже юбки не было!

А на пышных формах певицы этот наряд и вовсе смотрелся странно: ощущение, что дизайнер явно пожалел ткани. С кожаными черными ботфортами аутфит Биби смотрелся скорее вульгарно, чем соблазнительно.

Впрочем, образы Рексы стильными назвать всегда было сложно. То она появится на публике в розовом латексном костюме, то примерит леопардовый лук, то обтянет ноги прозрачными леггинсами. При этом певица стройностью не отличается, но ее это совершенно не смущает.

«Я иногда ненавижу свои бедра, потому что они кажутся мне большими. Я не выгляжу, как идеальная поп-звезда. У меня есть попа, у меня есть бедра, я люблю есть печенье и иногда мне надо заниматься спортом. Но зато у меня прекрасные глаза», — говорила она в многочисленных интервью.

Кстати, иконой стиля для певицы является Рианна. Не самый лучший вариант: со вкусом у этой знаменитости дела обстоят вовсе не так хорошо, как с талантом. И модные провалы Рианна совершает нередко. Хотя Биби Рекса все же выходит в свет в неудачных нарядах гораздо чаще. Мы собрали самые провальные образы этой молодой звезды.

Больше фото — по стрелке.

Getty Images

«Голое» платье Линдси Лохан открыло прохожим все ее прелести

Лучшие и худшие наряды звезд: модные итоги недели

Читайте также: