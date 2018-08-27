Настоящие насекомые в новой коллекции «DeAgostini»

Ваш ребенок все лето бегал с сачком и приносил домой то бабочек, то пауков, то жуков, а то банку со светлячками? Видимо, у вас растет юный энтомолог, то есть человек, увлекающийся исследованием мира насекомых. И если на вопросы вашего ребенка о том, как гусеница превращается в бабочку и почему муравьи такие сильные, вы отвечаете: «Не знаю, спроси у папы/мамы/бабушки», — то у нас для вас хорошие новости!

Чтобы помочь юным энтомологам познавать мир, издательство «DeAgostini» выпускает новую коллекцию журналов с экспонатами — «Настоящие насекомые & Ko».

В коллекции будет 50 журналов, посвященных жизни насекомых. К каждому из них будет прилагаться один экземпляр насекомого или членистоногого в прозрачной капсуле, позволяющей детально изучить его строение. Например, первый выпуск посвящен маньчжурскому золотому скорпиону.

Дети смогут прочесть подробную информацию об этом интересном существе: где он живет, чем питается, насколько опасен, как устроен, как защищает свой дом. Но главное — они смогут подержать его в своих руках и рассмотреть со всех сторон. Куда интереснее, чем читать о нем главу в учебнике!

Издательство сотрудничает с научно-исследовательским зоологическим музеем МГУ имени М. В. Ломоносова , поэтому вы можете быть уверены в том, что информация на страницах журнала проверена лучшими специалистами.

В журналах строгий научный подход сочетается с увлекательными материалами, самыми занимательными фактами о насекомых и даже играми. Сможете ли вы найти на картинке всех спрятавшихся насекомых? Будьте уверены, их способности к маскировке вас удивят!

Первые выпуски журнала будут сопровождаться приятными подарками, необходимыми для юных энтомологов: эволюционное древо жизни, лупа, футляр для хранения журналов и наклейки с названиями изучаемых насекомых на русском и на латыни.

Издательство предлагает скидку для тех, кто оформляет подписку на коллекцию «Настоящие насекомые & Ко». А еще — подарки: дневник для наблюдений за насекомыми, пять коллекционных бабочек, брендированное домино и рюкзак. Подробнее про оформление подписки и бонусы для подписчиков можно почитать на официальном сайте коллекции.

Первый журнал выходит в продажу на территории России с 21 августа этого года. Журналы будут выходить еженедельно. Познаем мир и изучаем насекомых вместе с «DeAgostini»!

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