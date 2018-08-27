Ещё
Настоящие насекомые в новой коллекции «DeAgostini»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Настоящие насекомые в новой коллекции «DeAgostini» 

Tlum.ru 30 минут назад
Фото: Tlum.ru
Ваш ребенок все лето бегал с сачком и приносил домой то бабочек, то пауков, то жуков, а то банку со светлячками? Видимо, у вас растет юный энтомолог, то есть человек, увлекающийся исследованием мира насекомых. И если на вопросы вашего ребенка о том, как гусеница превращается в бабочку и почему муравьи такие сильные, вы отвечаете: «Не знаю, спроси у папы/мамы/бабушки», — то у нас для вас хорошие новости!
Чтобы помочь юным энтомологам познавать мир, издательство «DeAgostini» выпускает новую коллекцию журналов с экспонатами — «Настоящие насекомые & Ko».
В коллекции будет 50 журналов, посвященных жизни насекомых. К каждому из них будет прилагаться один экземпляр насекомого или членистоногого в прозрачной капсуле, позволяющей детально изучить его строение. Например, первый выпуск посвящен маньчжурскому золотому скорпиону.
Дети смогут прочесть подробную информацию об этом интересном существе: где он живет, чем питается, насколько опасен, как устроен, как защищает свой дом. Но главное — они смогут подержать его в своих руках и рассмотреть со всех сторон. Куда интереснее, чем читать о нем главу в учебнике!
Издательство сотрудничает с научно-исследовательским зоологическим музеем МГУ имени М. В. Ломоносова, поэтому вы можете быть уверены в том, что информация на страницах журнала проверена лучшими специалистами.
В журналах строгий научный подход сочетается с увлекательными материалами, самыми занимательными фактами о насекомых и даже играми. Сможете ли вы найти на картинке всех спрятавшихся насекомых? Будьте уверены, их способности к маскировке вас удивят!
Первые выпуски журнала будут сопровождаться приятными подарками, необходимыми для юных энтомологов: эволюционное древо жизни, лупа, футляр для хранения журналов и наклейки с названиями изучаемых насекомых на русском и на латыни.
Издательство предлагает скидку для тех, кто оформляет подписку на коллекцию «Настоящие насекомые & Ко». А еще — подарки: дневник для наблюдений за насекомыми, пять коллекционных бабочек, брендированное домино и рюкзак. Подробнее про оформление подписки и бонусы для подписчиков можно почитать на официальном сайте коллекции.
Первый журнал выходит в продажу на территории России с 21 августа этого года. Журналы будут выходить еженедельно. Познаем мир и изучаем насекомых вместе с «DeAgostini»!
Еще больше интересного в нашей группе в «Одноклассниках» и ВКонтакте.
Интересное по теме: Александр Ревва с дочками озвучит фильм про насекомых
Tlum.ru: последние новости
15 самых странных товаров для школы с AliExpress В каком возрасте девочкам можно пользоваться косметикой 12 ребусов для детей с героями любимых мультфильмов
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, заплатившие за славу смертью5
Как выглядели доисторические красотки5
«Мисс Россия-1996»: как убили финалисток конкурса50
Некрасивые мужья звездных красоток6
Фото, которые знаменитости готовы уничтожить1
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Фото, которые знаменитости готовы уничтожить
Звёзды Красота
14:54
Какие имена носили российские звезды в детстве
Звёзды
10:13
11 вещей, которые нужно знать о женщинах
Психология
05:36
Некрасивые мужья звездных красоток
Звёзды Красота
00:05
50-летняя Стриженова показала селфи без фотошопа
Звёзды
09:00
Как победить трудного ребенка и сохранить нервы
Дети
04:42
Звезды, заплатившие за славу смертью
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение