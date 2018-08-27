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Британская компания выпустила кружевные лифчики для мужчин
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Британская компания выпустила кружевные лифчики для мужчин 

360tv.ru 1 час назад
Компания-производитель нижнего белья HommeMystere создала уникальную линию бюстгальтеров и трусов специально для мужчин. Привычные и скучные модели они заменили кружевом и шелком, сообщило издание The Mirror.
В коллекции представлены лифчики, подходящие к ним трусики, ночные рубашки, пеньюары и другое белье. Все это, уверены в HommeMystere, позволит сильному полу чувствовать себя более сексуальными при желании.
Судя по отзывам на сайте производителя, не только мужчины получают удовольствие от ношения роскошного нижнего белья. Новинки оценили и женщины. «Так сексуально. Моя подруга любуется мной в этом лифчике и трусиках», сказано в отзыве для модели бюстгальтера Annabelle.
Компания HommeMystere была основана в 2009 году. Ее целью является создание и производство «веселого, удобного, уникального белья». Продукция HommeMystere доставляется по всему миру, включая Великобританию, США, Францию, Германию, Гонконг и Новую Зеландию.
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