Британская компания выпустила кружевные лифчики для мужчин

Компания-производитель нижнего белья HommeMystere создала уникальную линию бюстгальтеров и трусов специально для мужчин. Привычные и скучные модели они заменили кружевом и шелком, сообщило издание The Mirror.

В коллекции представлены лифчики, подходящие к ним трусики, ночные рубашки, пеньюары и другое белье. Все это, уверены в HommeMystere, позволит сильному полу чувствовать себя более сексуальными при желании.

Судя по отзывам на сайте производителя, не только мужчины получают удовольствие от ношения роскошного нижнего белья. Новинки оценили и женщины. «Так сексуально. Моя подруга любуется мной в этом лифчике и трусиках», сказано в отзыве для модели бюстгальтера Annabelle.

Компания HommeMystere была основана в 2009 году. Ее целью является создание и производство «веселого, удобного, уникального белья». Продукция HommeMystere доставляется по всему миру, включая Великобританию, США, Францию, Германию, Гонконг и Новую Зеландию.