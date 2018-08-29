Горячо! Кружевное белье для мужчин набирает популярность

Для всех мужчин, заскучавших от стандартных тусклых трусов-боксеров, появился выход. Австралийская компания HommeMystere с удовольствием внесет разнообразие в их жизнь вместе с кружевными бюстгальтерами разного размера, стрингами, шелковыми ночнушками и прочими вещами, созданными специально для мужчин.

Линия белья вышла абсолютно уникальной и, к удивлению многих, действительно пользуется спросом. Компания отправляет заказы почти по всему миру, но российских клиентов пока не нашлось. Хотя создатели уверяют, что в восторге от коллекции остаются не только сами мужчины, которым достается сексуальное качественное белье, но и их подруги. Отзывы на сайте это подтверждают: «Очень горячо! Моя девушка обожает, когда я надеваю комплект из бюстгальтера и трусиков», «Материал такой нежный и приятный телу. В этом белье спокойно можно лечь спать, но обычно до сна дело не доходит».