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Горячо! Кружевное белье для мужчин набирает популярность
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Горячо! Кружевное белье для мужчин набирает популярность 

Super.ru 9 минут назад
Фото: Super.ru
Для всех мужчин, заскучавших от стандартных тусклых трусов-боксеров, появился выход. Австралийская компания HommeMystere с удовольствием внесет разнообразие в их жизнь вместе с кружевными бюстгальтерами разного размера, стрингами, шелковыми ночнушками и прочими вещами, созданными специально для мужчин.
Линия белья вышла абсолютно уникальной и, к удивлению многих, действительно пользуется спросом. Компания отправляет заказы почти по всему миру, но российских клиентов пока не нашлось. Хотя создатели уверяют, что в восторге от коллекции остаются не только сами мужчины, которым достается сексуальное качественное белье, но и их подруги. Отзывы на сайте это подтверждают: «Очень горячо! Моя девушка обожает, когда я надеваю комплект из бюстгальтера и трусиков», «Материал такой нежный и приятный телу. В этом белье спокойно можно лечь спать, но обычно до сна дело не доходит».
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