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Выпущено кружевное белье для мужчин
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Выпущено кружевное белье для мужчин 

Lenta.ru 51 минуту назад
Фото: Lenta.ru
Австралийский бренд Hommemystere выпустил кружевное нижнее белье для мужчин. Об этом сообщает The Sun.
Коллекция включает себя множество моделей бюстгальтеров и трусов, изготовленных из шелка, сатина и кружева. Все модели представлены в пяти размерах: от S до XL.
«Моя девушка в восторге, когда я надеваю бюстгальтер и трусы в тон», — написал довольный клиент в отзывах к одному из топов.
«Они потрясающие, очень качественные и сексуальные», — одобрил другой покупатель.
Белье продается на официальном сайте бренда по цене от 26 до 43 долларов.
В августе французская компания Chanel представила свою первую коллекцию макияжа для мужчин Boy de Chanel. В линию вошли четыре оттенка тонального флюида Le teint, бесцветный бальзам для губ Le baume lèvres и карандаш для бровей Le stylo sourcils в двух оттенках (светло-коричневом и темно-коричневом).
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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