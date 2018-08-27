3 образа на новую рабочую неделю с главными трендами осени

Змеиный принт

Ботильоны со змеиным принтом станут настоящей звездой любого лука. Только представьте, как преобразится ваш простой аутфит в стиле casual, если черные ботильоны или ботинки заменить на обувь с интересным принтом. Но мы решили, что одного тренда в наряде будет мало, поэтому собрали лук из клешеных брюк, джемпера в цветную полоску и яркого берета в клетку.

Кожа

Кожаные брюки — незаменимый предмет одежды в холодное время года. Их можно носить с вязаным свитером свободного кроя, футболками и ярким плащом. Мы нашли необычную модель у Faces&Laces из их коллаборации с SHU, который был представлен на выставке в этом году. Завершаем образ яркими кедами и модным рюкзаком.

Горох и клетка

Мы тут долго выбирали между платьем в клетку и моделью с гороховым принтом, а потом нашли это платье на Asos и решили, что выбирать вовсе и не надо. Стилизуем его при помощи красных ботильонов из кожи и добавляем классную сумку Trussardi.