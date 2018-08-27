Сама элегантность: Анджелина Джоли в нюдовом тотал-луке гуляет с сыном 

Как известно, Анджелина Джоли в последнее время любит допольно закрытые безразмерные наряды, скрывающие ее фигуру, к тому же сплошь черного цвета. Однако в эти выходные актриса удивила папарацци своим новым выходом: для расслабленной прогулки с 14-летним сыном Паксом она выбрала платье без рукавов, длинный кардиган-накидку и классические лодочки на высоком каблуке — все в бежевых оттенках. Образ завершила черная минималистичная сумка Celine и большие круглые очки. Возможно, на Джоли повлиял новый поворот в бракоразводном процессе с Брэдом Питом: напомним, что актеры согласились пока на мировое соглашение, в рамках котрого детям будет позволено проводить время с отцом.