Семь стильных образов для офиса: сразим коллег наповал!

Воздушное платье сложного кроя + минимум аксессуаров

Платье Mulberry, цена: от 138 500 руб. ; сумка Furla, цена: от 24 750 руб. ;

босоножки Gianvito Rossi, цена: от 48 650 руб. Этот образ потребует меньше всего времени на подготовку, так как не придется долго подбирать аксессуары. Лаконичные бежевые босоножки и небольшая сумка нейтрального или пастельного цвета найдется в гардеробе у каждой. Сложный крой платья подразумевает наличие одного из следующих элементов: воротника аскота, кокетки, волана, пояса, асимметрии подола. Залог успеха такого аутфита для офиса кроется в струящейся ткани, нежном цвете и ненавязчивом принте. Когда похолодает, можно накинуть кожаную куртку. Контраст материалов поможет создать дерзкий и стильный образ. Дополнить платье сложного кроя можно небольшими сумочками — светло-бирюзового оттенка от Bagsland или нежно-розового от GRIZZLY.

Сумка Bagsland, от 1 347 руб.,

заказать: +7 (343) 382-58-05​

Сумка Ors Oro в GRIZZLY, от 3 998 руб.,

заказать: +7 (499) 703-45-56​

Трикотажный сарафан + свободная рубашка

Платье H&M, цена: от 1 999 руб. ; рубашка H&M, цена: от 99 руб. ;

босоножки Prada, цена: от 40 500 руб. ; сумка Dolce & Gabbana​, цена: от 122 000 руб. Наверняка вы слышали, что трикотажные вещи, особенно платья, уродуют фигуру и удешевляют образ. Это правда, но только в том случае, когда это мини-платья из тонкого трикотажа в тандеме с туфлями-копытцами. А вот если комбинировать плотный сарафан длиной ниже колена с рубашкой мужского кроя и элегантными босоножками, то получится небанальный аутфит для офиса. Рубашку можно застегнуть на одну-две пуговицы, небрежно подкатать рукава — и вы звезда стритстайла. Осенью ансамбль можно дополнить бежевым тренчем. Юбка миди + блуза с объемным декором

Юбка Giorgio Armani, цена: от 82 950 руб; блуза Chloé, цена: от 49 950 руб. ;

сумка Furla, цена: от 28 000 руб. ; мюли Saint Laurent, цена: от 41 800 руб. Юбка миди — одна из базовых вещей делового гардероба. Разнообразить луки с ней поможет модная в этом сезоне блуза с объемным декором или широкими рукавами. Если приобрести такую вещь белого или бежевого цвета, то потом ее можно сочетать и с брюками, и с сарафанами. Сентябрьским утром можно накинуть на плечи палантин, чтобы сохранить тепло. Шорты + блейзер + топ Шорты Philipp Plein, цена: от 49 650 руб. ; жакет Racil, цена: от 65 759 руб. ;

топ Escada, цена: от 35 550 руб. ; туфли Vetements, цена: от 67 200 руб. Костюм с шортами и топ — еще одна идея того, как получить звание иконы стиля в офисе. Вместо костюма можно выбрать черные шорты классического кроя, черный или белый жакет. Топ в этом случае может выделяться цветом или материалом (например, кружевной или в бельевом стиле). Беспроигрышный вариант принта — полоска или актуальный в этом сезоне горох. Осенью можно не отказываться от шортов, а носить их с плотными колготками в тон. Широкие зауженные книзу брюки + свободная блуза

Блуза Acne Studios, цена: от 26 900 руб. ; брюки Yohji Yamamoto, цена: от 59 950 руб. ;

ботильоны Lanvin, цена: от 54 900 руб. Если дресс-код требует темный низ и светлый верх, то лучший способ проявить себя — поиграть с фасонами. Так, широкие сверху брюки, зауженные от колена, и свободная блуза с расклешенными рукавами составят достойную конкуренцию классической юбке-карандашу и приталенной рубашке. В качестве обуви подойдут как лодочки и босоножки на каблуке, так и ботильоны или оксфорды. Для жаркой погоды выбирайте свободные белые блузки с короткими рукавами из натуральных тканей от магазина Milano Moda.

Блуза GRAN SASSO​ в Milano Moda, от 8 150 руб.,

заказать: +7 (800) 333-44-87​

Топ ANN MAX​ в Milano Moda, от 3 050 руб.,

заказать: +7 (800) 333-44-87​

Полосатые брюки + полосатая рубашка

Брюки Three Graces, цена: от 14 300 руб. ; рубашка DKNY, цена: от 8 705 руб. ;

очки Gucci, цена: от 25 500 руб. ; клатч REDValentino, цена: от 44 500 руб. Комбинировать принты — задание не из простых. Самое простое — сочетать вещи в вертикальную полоску разной толщины. Рукава рубашки можно подвернуть, а полочки заправить в брюки. Завершат образ очки, браслет или часы и клатч. Чтобы утеплиться, пригодится кардиган. Кюлоты пастельного оттенка + белая блуза

Кюлоты Alexander Wang, цена: от 57 500 руб. ; блуза Boss, цена: от 19 390 руб. ;

босоножки Sergio Rossi, цена: от 45 250 руб. ; сумка Coccinelle, цена: от 22 300 руб. ;

браслет Eddie Borgo, цена: от 28 850 руб. Летом и ранней осенью отличной опцией для офисного лука станут элегантные кюлоты пастельного оттенка в сочетании с белой сорочкой или блузой. Это выглядит свежо, дорого и свидетельствует о наличии вкуса. Сумка-конверт и крупные украшения расставят акценты, а босоножки на каблуке удлинят ноги. Пончо из кашемира позволит добавить роскоши в образ. В качестве украшений выберите крупные золотые серьги, декорированные аметистами, цветными сапфирами, бриллиантами и жемчугом от ювелирного салона TULUPOV.

Серьги «Эвола», цена по запросу,

заказать: +7 (343) 215-68-80​

Серьги «Гротеск», цена по запросу,

заказать: +7 (343) 215-68-80​

Беспроигрышный вариант для любого современного офиса — бежевый жакет и узкие брюки, которые можно носить вместе в виде костюма или по отдельности, каждый раз создавая новые образы. Приталенный жакет с поясом-шнуром Charuel, цена 9 490 руб. ;

костюмные брюки с отворотами Charuel, цена 4 990 руб.

Раскладываем офисный стиль по полочкам:

Джинсы в офис: девять сочетаний, не нарушающих дресс-код Женские пиджаки и жакеты: восемь самых модных фасонов 2018 8 пар летней обуви для офиса: удобно, стильно, ярко!