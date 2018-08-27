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Филиппинец придумал… сумку для автомобиля, спасающую от наводнений
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Филиппинец придумал… сумку для автомобиля, спасающую от наводнений 

За рулем Кубань 37 минут назад
Фото: За рулем Кубань
Филиппинец Пол де ла Фуэнте нашёл способ защитить автомобиль от наводнений. Житель страны, в которой приход «Большой воды» — явление весьма привычное, придумал… водонепроницаемую сумку, в которую можно буквально завернуть машину и не бояться проникновения воды.
Сумка Flood Guard выглядит как большой полиэтиленовый пакет, который, естественно, во много раз прочнее тех, в которые пакуют продукты в магазинах. И, конечно же, гораздо больше. Владелец буквально заезжает на машине внуть сумки Flood Guard, после чего при помощи застёжки-молнии закрывает её. После этого останется только подвернуть и края, а также зафиксировать получившуюся конструкцию специальными ремнями — чтобы машину не унесло течением.
Защитная сумка Flood Guard выпускается в двух размерах, так что в неё можно как хэтчбек, так и большой внедорожник. Стоимость — 580 долларов (почти 40 тысяч рублей). А судя по тому, как после ливней «плывут» улицы Краснодара, то пригодится данная сумка не только на Филиппинах.
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Женский форум
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