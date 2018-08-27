Платье Дженнифер Лопес произвело фурор на выступлении AMERICAN IDOL XIV

Невероятная красавица Дженнифер Лопес в очередной раз напомнила, почему она является одной из самых ярких и популярных артисток нашего времени. Подошел к концу очередной сезон шоу талантов American Idol, на котором Джен была одной из судей.

Дабы завершить этот этап феерично и на мажорной ноте, 45-летняя Лопес исполнила песню «Feel the light». Безусловно, само исполнение композиции было на высоте, но еще больше зрителям запомнилось оформление этого номера.

Дженнифер стояла посреди круглой сцены. Подол ее длинного белого платья свисал, таким образом юбка закрыла собой весь подмосток.

«Для чего это было сделано?» — подумаете вы. А мы вам ответим: во время исполнения песни эта самая юбка стала чем-то наподобие экрана проектора, на котором были показаны различные кадры из мультфильма «Дом».

Что из этого получилось, смотрите ниже. Уверены, вас не оставит этот номер равнодушными.