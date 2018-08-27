В Курской области разыскивается Каранда Алексей Анатольевич

41-летний уроженец Глушковского района на такси направился в д. Яньково Рыльского района Курской области и до настоящего времени его место нахождения не известно

Приметы: на вид 35 лет, худощавого телосложения, рост 170 см, глаза серо-голубого цвета, лицо овальное, волосы короткие тёмно-русого цвета.

Был одет: осенняя болоньевая куртка чёрного цвета ниже пояса на молнии, шерстяные брюки чёрного цвета, шерстяной свитер чёрного цвета на молнии с воротником, вязаная шапка чёрного цвета с кантом красного цвета, ботинки из кожзаменителя чёрного цвета, 42 размера. Все, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, могут сообщать об этом по телефону 02, с мобильного 102.