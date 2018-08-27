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Перечислены самые необходимые мужчине вещи
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Перечислены самые необходимые мужчине вещи 

Lenta.ru 15 минут назад
Фото: Lenta.ru
Модные эксперты назвали пять самых необходимых вещей в мужском гардеробе. Об этом сообщает Independent.
По их мнению, в конце лета и начале осени стоит сделать выбор в пользу свитера из тонкой пряжи серого, темно-синего и бордового оттенков или цвета хаки. Эту вещь можно комбинировать как с футболкой, так и с офисной рубашкой и галстуком.
Они также порекомендовали приобрести популярную в этом году куртку-рубашку с объемными карманами, изготовленную из плотного хлопка.
Следующими стали классические брюки из шерсти темных оттенков, которые можно сочетать и с белыми кроссовками, и с классическими туфлями.
Кроме того, эксперты отметили ботинки-дезерты. Они заявляют, что эта обувь подходит как для повседневной жизни, так и для торжественного события.
Заключительным в списке стал плащ-дождевик нейтрального цвета, которым можно дополнить многослойный образ с наступлением осени.
В августе стилистка Рози Маккей из Сиднея дала рекомендации по поводу выбора одежды для первого свидания. «Наряд, подчеркивающий достоинства вашей фигуры, создаст лучшее первое впечатление. Если встреча состоится после обеда, идеальным вариантом будут джинсы-бойфренды, топ и кожаная куртка», — объяснила Маккей.
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