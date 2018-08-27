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Выбираем спортивную форму: что лучше всего надеть на тренировку
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Выбираем спортивную форму: что лучше всего надеть на тренировку 

Карельские вести 1 час назад
Практически каждый вид спорта имеет свою форму. Профессиональные спортсмены прекрасно знают, какая одежда им требуется. Но если вы впервые выбираетесь в фитнес клуб, то при выборе костюма для занятий вам точно пригодятся несколько дельных советов:
Любая спортивная одежда должна быть удобной, подобранной по размеру, без лишних украшений в виде пряжек, отворотов, рюшей и т.д.
Материал, из которого сшит костюм, должен «дышать», не позволяя телу испытывать дискомфорт от потоотделения во время занятий.
При выборе спортивной одежды нужно внимательно отнестись к качеству пошива изделия — плохо обработанные швы могут причинить не только неудобства, но и нанести серьезную травму, натерев соприкасающуюся с ними кожу.
Ткани из чистого хлопка теряют свои форму и окраску от частых стирок, поэтому состав материала спортивного костюма должен обладать способностью сохранять первоначальный вид. Например, форма из хлопка с добавлением эластана прослужит своему обладателю значительно дольше, чем из 100% хлопка.
Занятия спортом подразумевают определенную регулярность, а это значит, что спортивная одежда будет использоваться довольно часто на протяжении продолжительного времени. При таких условиях ее нужно будет часто стирать, а значит, выбирая покупку, стоит учитывать это обстоятельство.
Для занятий на тренажерах лучше запастись перчатками, они не дадут возможности появиться мозолям.
Женщинам, желающим всегда и везде выглядеть безупречно, важно помнить, что во время занятий стоит кое в чем себя ограничить. Так, категорически запрещается носить стринги и плотные бюстгальтеры на косточках.
Будьте спортивными вместе с FITNESSI!
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