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Оранжевый — хит сезона: Наоми Кэмбелл в неоновом платье Calvin Klein
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Оранжевый — хит сезона: Наоми Кэмбелл в неоновом платье Calvin Klein 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Мало кто решается носить неоновые оттенки — разве что смелые и модные личности вроде сестер Кардашьян. Однако недавно в полку любительниц ярких цветов прибыло: в воскресенье на премии Black Girls Rock — 2018 легендарная Наоми Кэмбелл удивила всех длинным оранжевым платьем Calvin Klein. 48-летняя модель подошла к составлению образа более чем практично: сделала легкие кудри и дополнила наряд минималистичным кулоном и тонкими браслетами. Ничего лишнего. Так Наоми доказала, что носить неоновый цвет совсем не сложно.
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