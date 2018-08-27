Оранжевый — хит сезона: Наоми Кэмбелл в неоновом платье Calvin Klein

Мало кто решается носить неоновые оттенки — разве что смелые и модные личности вроде сестер Кардашьян. Однако недавно в полку любительниц ярких цветов прибыло: в воскресенье на премии Black Girls Rock — 2018 легендарная Наоми Кэмбелл удивила всех длинным оранжевым платьем Calvin Klein. 48-летняя модель подошла к составлению образа более чем практично: сделала легкие кудри и дополнила наряд минималистичным кулоном и тонкими браслетами. Ничего лишнего. Так Наоми доказала, что носить неоновый цвет совсем не сложно.