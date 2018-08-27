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В Екатеринбурге продают коллекцию винила по цене иномарки
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В Екатеринбурге продают коллекцию винила по цене иномарки 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге продается коллекция виниловых пластинок по цене иномарки. Владелец оценил товар в 1,5 млн рублей, об этом сообщает в понедельник, 27 августа, «АиФ-Урал».
Екатеринбуржец Павел выставил на продажу коллекцию виниловых пластинок. Объявление было размещено на сервисе «Юла». В описании указано, что коллекция состоит из 4 тыс. пластинок. Из них большинство — отечественного производства. 3 тыс. пластинок были изготовлены фирмой «Мелодия». Остальные — из Германии, Англии и США. В дополнение к коллекции уралец продает интернет-магазин винила. На сайте представлено больше 12 тыс. пластинок.
Приобрести раритет можно по цене в 1,5 млн рублей. Отметим, эта стоимость сравнима с ценами на иномарки. Так, за такие деньги можно приобрести подержанные атвомобили Mazda, Mitsubishi, Porsche, Toyota, BMW или Mercedes.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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