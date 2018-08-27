Искусственный интеллект создал новую коллекцию для Balenciaga 

Американский программист Робби Баррат создал искусственный интеллект, который сгенерировал целую коллекцию для Balenciaga, изучив архивы бренда. Для создания образов, Баррат отобрал все лукбуки, фотографии с модных показов, рекламные кампании и онлайн-каталоги за последние два месяца, а программа скомбинировала изображения с помощью алгоритма.
В итоге половина получившихся моделей действительно похожа на реальные проекты бренда, однако другая часть еще требует доработки — у многих людей смешаны лица или отсутствуют конечности тела, что выглядит немного жутко.
С полученным материалом пока еще нельзя работать серьезно, но, по мнению Робби Баррата, на данном этапе полученные образы могут послужить вдохновением для дизайнеров.
Напомним, что в январе этого года американский бренд Tommy Hilfiger начал работу совместно с компанией IBM и Технологическим институтом моды (FIT) над разработкой искусственного интеллекта, способного создавать коллекции вместо дизайнера.
Посмотреть коллекцию можно здесь.