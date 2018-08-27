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Искусственный интеллект создал новую коллекцию для Balenciaga
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Искусственный интеллект создал новую коллекцию для Balenciaga 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Американский программист Робби Баррат создал искусственный интеллект, который сгенерировал целую коллекцию для Balenciaga, изучив архивы бренда. Для создания образов, Баррат отобрал все лукбуки, фотографии с модных показов, рекламные кампании и онлайн-каталоги за последние два месяца, а программа скомбинировала изображения с помощью алгоритма.
В итоге половина получившихся моделей действительно похожа на реальные проекты бренда, однако другая часть еще требует доработки — у многих людей смешаны лица или отсутствуют конечности тела, что выглядит немного жутко.
С полученным материалом пока еще нельзя работать серьезно, но, по мнению Робби Баррата, на данном этапе полученные образы могут послужить вдохновением для дизайнеров.
Напомним, что в январе этого года американский бренд Tommy Hilfiger начал работу совместно с компанией IBM и Технологическим институтом моды (FIT) над разработкой искусственного интеллекта, способного создавать коллекции вместо дизайнера.
Посмотреть коллекцию можно здесь.
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