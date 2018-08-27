Идеи модных образов на все времена

На протяжении последних пяти лет главное требование к модной одежде всего одно — быть комфортной. Вы с этим согласны?

У каждого свой комфорт. Для меня комфортно — это высокий каблук, обязательно платье или юбка, подчеркивающее фигуру. В другом виде я себя просто не ощущаю. Однако, ритм большого города диктует свои правила. Современные тенденции позволяют носить юбку-карандаш с кедами, все возможные виды толстовок и одежду свободного кроя, не подбирать цвет сумки к цвету обуви, а так же любимый многими и уже, кажется, такой необходимый oversize. Да, в чем-то мода определенно стала комфортнее. Красота давно не требует жертв, по крайней мере, очень больших, а потому осенью и зимой 2018-2019 в моде стиль оверсайз, теплые и уютные вязаные свитера, практичный и ставший уже классикой деним и одежда цвета металлик. Впрочем полный список трендов гораздо длиннее. Не могли бы Вы рассказать об этом подробнее?

Да, это явно только часть списка. Леопард победоносно врывается в списки модных трендов наступающего сезона, а так же клетка, твид, цветочный принт. Романтичные модели с воланами не сдают своих позиций. Наряду с ними это ультракороткие юбки и всевозможные варианты шуб из искусственного меха. Пайетки и красный цвет переходят из прошлого сезона в этот и продолжают радовать нас своей яркостью и великолепием. Так же к нам присоединился фиолетовый цвет — «цвет года» по версии Pantone. В контраст крою oversize, появляется ярковыраженная, подчеркнутая талия, непосредственно на самой талии или чуть завышенная. И не удивительно, ведь именно такие модели делают женский силуэт столь женственным, с правильными пропорциями.

Вариаций на тему верхней одежды так много — пончо, кейпы, лыжные куртки и пуховики, шубы… А что в Вашем списке модных трендов?

В этом вопросе я предпочитаю вечную классику — пальто.

В прошлом сезоне асимметрия была одним из главных трендов, и, как следствие, на подиумах можно было видеть асимметричного кроя платья, юбки, блузы… Чего нам ждать в осенне-зимнем сезоне?

Продолжения. Асимметрия не выходит из моды и даже более, набирает обороты и может встречаться в самых неожиданных предметах гардероба. Cейчас модно вести здоровый образ жизни, отказываться от курения и беречь природу. А многие бренды отказываются от изделий из натурального меха. Вы согласны с тем, что через каких-нибудь десять лет натуральная кожа и мех полностью исчезнут с прилавков? Натуральная кожа и мех полностью исчезнут с прилавков тогда, когда им на смену придет достойная альтернатива. Появится ли она через 10 лет? Или, наоборот, изголодавшиеся по натуральному меху модницы будут сметать его? Узнаем через 10 лет. Радует, что технологии в этом вопросе не стоят на месте, и уже сейчас можно купить довольно красивый на вид и качественный искусственный мех.

Вязаные костюмы, платья, юбки остаются в моде осенью и зимой 2018-2019. С одной стороны, это как бы естественно — что может быть теплее или удобнее свитера зимой, с другой — шерстяные вязаные брюки и брючные костюмы появились на подиумах всего год-два назад, но понравились женщинам настолько, что, похоже, не выйдут из моды еще очень долго. В Ваших коллекциях представлены эти детали гардероба?

Пока что нет. Минимум четвертый сезон подряд, в моде одежда в шотландскую клетку. Осенью и зимой 2018-2019 тенденция сохранится?

Безусловно. Более того, это классический осенне-зимний принт, так что любое изделие будет удачной инвестицией в свой гардероб. Есть мнение, что леопардовый принт — это лакмус: если женщина носит одежду с леопардовым принтом, значит, вкуса у нее точно нет. Виноват ли в этом принт? Отличный вопрос! Принт в этом абсолютно не виноват. Сам по себе это очень яркий принт, поэтому с ним необходимо обращаться очень аккуратно, внимательно подбирать сочетания, крой и более тщательно создавать свой образ, используя этот принт. Этот принт ярче красного цвета, поэтому рекомендую использовать простое правило: один яркий акцент в образе (то есть сам принт). Все остальное должно быть умеренным. В том числе и макияж с прической. Глубокое декольте, все украшения из шкатулки и туфли на высоком каблуке — 90-е возвращаются? О да! 90-е возвращаются во всем своем великолепии и становятся еще более вкусными. У нас появился отличный шанс отыграться за модные провалы 90-х. Как создать стильный и запоминающийся образ? Стилисты давно уже твердят: «сейчас модно все». И я с ними абсолютно согласна. В первую очередь в любом образе необходимо чувствовать себя комфортно. Образ это продолжение человека. Он рассказывает о том, кто есть человек, чем человек занимается, увлекается. Образ даже может рассказать о настроении и настрое. Прежде всего, необходимо собрать свой базовый гардероб. Помните, что у каждого он свой. У личного ассистента главы корпорации и у художника это будет абсолютно разный базовый гардероб. И именно к нему достаточно будет добавить пары трендовых вещей, которые лучше всего впишутся и будут ближе всего по духу. Не стоит надевать на себя «все модное сразу». Каждую вещь надо чувствовать. С ней необходимо быть единым целым. Подчеркните свои достоинства. Спрячьте недостатки. Благо, сейчас огромный выбор стилей и направлений. Очень важно чувствовать себя комфортно при взгляде на свое отражение в зеркало. В Вашей коллекции много вещей с цветочным принтом. Чем это обусловлено? Тем, что цветочный принт актуален в каждый теплый сезон. У нас это еще и невероятно мягкий хлопок. Этот принт можно сочетать с любым цветом из палитры изделия, что открывает простор для составления различных образов и комплектов. Самое интересное, что в наступающем осенне-зимнем сезоне цветочный принт будет так же актуален. Я уже начинаю присматривать к своим любимым цветочным юбкам-карандашам теплый и вязаный oversize. Должно получиться интересно.

Джинсовая одежда, стиль оверсайз, брюки или брючные костюмы перестали быть антонимами элегантности и женственности…

Вы знаете, все относительно и зависит непосредственно от модели, ее пропорций и общего вида. Лично я все равно отдаю предпочтение в первую очередь эстетической красоте. В своих моделях я совмещаю модные тенденции с красотой женской фигуры, подчеркивая ее достоинства. Например, у нас есть джинсовые юбки и платья-халаты. Они подчеркивают женственность и элегантность за счет своего кроя и достаточно плотной, тяжелой джинсы. Есть очень стильные платья-пиджаки, которые также подчеркивают женскую фигуру за счет своего кроя, добавляют нежности и женственности за счет цвета и при этом не выглядят слишком мужскими. Что помогает воссоздать образ в стиле 80-х, который Вы используете в своих коллекциях?

Вдохновляюсь иконами стиля того времени, образами стилистов нашего времени, просто интересными образами, мелькнувшими в жизни. Где-то что-то увидела, понравилась деталь, или силуэт, я начинаю думать, как применить его к новым моделям. Вся эта информация собирается в голове и позже становится базой для создания новых моделей и образов. Самое главное — чувствовать. Рюши и оборки остаются в списке модных трендов осени и зимы?

Конечно! Что может быть женственнее? Есть отличные, нарядные варианты, есть и более упрощенные, однако довольно универсальные, такие как наши рубашки из хлопка с манжетами-воланами. Лет пять назад, когда мода на бельевой стиль только начиналась, многие были уверены, что в наших широтах он не приживется. Но он прижился, и еще как! Образы в этом стиле получаются чувственными и нежными. Что будет с платьями и костюмами в бельевом и пижамном стилях в ближайшем будущем?

Да, они очень полюбились нашим модницам, в ближайшем будущем этот стиль точно не будет забыт. Уверена, ему даже найдется место и в этом осенне-зимнем сезоне.