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Каникулы в стиле Chanel: Марго Робби снялась в новой кампании бренда
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Каникулы в стиле Chanel: Марго Робби снялась в новой кампании бренда 

Карельские вести 31 минуту назад
Фото: Карельские вести
Марго Робби в рекламе Chanel Модный Дом Chanel прощается с летом красиво: в последние пару недель в аккаунте бренда под хэштегом #CHANELHolidays появляются снимки прошлых круизных кампаний, снятые Карлом Лагерфельдом, начиная с 90-х годов. Среди ностальгических фотографий теперь, впрочем, красуется и один новый кадр с участием 28-летней Марго Робби. Напомним, голливудская актриса стала лицом Chanel в марте этого года. Как и в прошлом, на фотографии удалось запечатлеть квинтэссенцию летнего настроения и элегантной роскоши Chanel. Робби в темных очках и бежевом купальнике, который почти сливается с тоном ее кожи, нежится в лазурной воде, а золотая подвеска на ее шее отражает лучи жаркого солнца.
Марго Робби Во многом снимок продолжает эстетику некоторых ранних снимков серии. Например, вода уже становилась главной декорацией в кампании сезона весна-лето 1990 года, в которой появилась Хелена Кристенсен. В 1992 году в бассейне снялась и Надеж Ду Буспертю.
Хелена Кристенсен
Надеж ду Буспертю Напомним, прежде чем окунуться в атмосферу роскошных каникул в стиле Chanel, Робби стала героиней лукбука коллекции Coco Neige, куда вошли вещи для зимних видов спорта. Фотографии, сделанные Карлом Лагерфельдом, были опубликованы в июне. Как говорится, готовь горнолыжный костюм для Куршавеля летом, а уж потом наслаждайся закрытием жаркого сезона.
Марго Робби в кампании Coco Neige
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