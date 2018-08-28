Ещё
Прощай, лето: Марго Робби и Лили-Роуз Депп релаксируют под солнцем в новой кампании Chanel
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прощай, лето: Марго Робби и Лили-Роуз Депп релаксируют под солнцем в новой кампании Chanel 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Модный дом Chanel под занавес лета представил новую круизную кампанию с мировыми звездами.
Начав прощание с летним сезоном ностальгическими фотографиями Карла Лагерфельда под хэштегом #CHANELHolidays, бренд продолжил новыми снимками с всемирно известными амбассадорами модного дома. Один из кадров украсила 28-летняя актриса Марго Робби в бежевом купальнике и темных очках, релаксирующая в лучах обжигающего солнца.
Для еще одного кадра позирует 19-летняя дочь Джонни Деппа Лили-Роуз. Она также надела темные очки и предстала перед камерой в розовом купальнике Chanel.
А ты успела сделать классные летние снимки на память, пока стояли жаркие дни?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
Сапоги «под питона», казаки, ботильоны-носки и не только: какую обувь купить на осень Яркие купальники, сияющие платья и не только: в чем звезды зажигали на летних вечеринках — изучаем по Instagram Ковбойский шик и бунтарский дух: топ-модель Лили Олдридж стала героиней кампании Levi's
Женский форум  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что не так с девушками известных мужчин45
Самая старая женщина в мире раскрыла свой секрет8
Звезды, заплатившие за славу смертью6
«Клеймо по жизни»: как живут девушки в эскорте31
Знаменитости без грима и фотошопа
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
02:36
Знаменитости без грима и фотошопа
Звёзды Красота
00:40
Хирург рассказал об операциях на лице Варнавы
Звёзды
04:48
Звезды, которых развело рождение детей
Звёзды Дети
09:21
6 самых полезных сочетаний продуктов
Еда
12:20
Ученые назвали главную причину измен
Любовь
07:10
Как быстро набрать вес худой девушке
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение