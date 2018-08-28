Прощай, лето: Марго Робби и Лили-Роуз Депп релаксируют под солнцем в новой кампании Chanel 

Модный дом Chanel под занавес лета представил новую круизную кампанию с мировыми звездами.
Начав прощание с летним сезоном ностальгическими фотографиями Карла Лагерфельда под хэштегом #CHANELHolidays, бренд продолжил новыми снимками с всемирно известными амбассадорами модного дома. Один из кадров украсила 28-летняя актриса Марго Робби в бежевом купальнике и темных очках, релаксирующая в лучах обжигающего солнца.
Для еще одного кадра позирует 19-летняя дочь Джонни Деппа Лили-Роуз. Она также надела темные очки и предстала перед камерой в розовом купальнике Chanel.
А ты успела сделать классные летние снимки на память, пока стояли жаркие дни?
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Фото:Instagram