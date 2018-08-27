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Магазин нижнего белья отказался фотошопить моделей
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Магазин нижнего белья отказался фотошопить моделей 

Lenta.ru 24 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Британский онлайн-магазин нижнего белья Figleaves выпустил осеннюю коллекцию новых комплектов, для рекламы которых пригласили моделей с разными типами фигуры и изъянами кожи. Об этом сообщает The Sun.
Более того, фотографы бренда отказались ретушировать их тела в фотошопе, оставляя на снимках складки, шрамы, растяжки и прочие недостатки.
«Figleaves приветствует всех женщин на нашем сайте. Нам важно, чтобы каждая увидела себя в наших моделях. Мы понимаем, что нам предстоит долгий путь, но мы готовы стать действительно инклюзивными», — заявила менеджер по закупкам Дженни Берт.
В съемках приняли участие активистка бодипозитивного двжения Христиана Казакова, плюс-сайз модель Дженнифер Атильмиль (Jennifer Atilemile), чернокожая модель Няша Матонходзе (Nyasha Matonhodze) и другие.
Ранее в июле шведский бренд одежды H&M стал первым крупным масс-маркетовым производителем, который не отретушировал тела моделей на рекламных фотографиях. Фотографы оставили растяжки на бедрах и волосы на руках девушек, демонстрировавших купальники.
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Женский форум
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