Модные куртки осень 2018: стильные образы, фото

Женский гардероб должен быть не только модным, но и разнообразным, оригинальным. Если это правило будет выполнено, легче продемонстрировать вкус и индивидуальный, неповторимый стиль.

Базовые вещи легко сочетать между собой, дополняя аксессуарами и создавая за счет этого уникальные луки на каждый день. К таковым можно, например, отнести женские куртки. На многочисленных фото с показов представлены самые модные модели на осень 2018 года, которые подойдут и для теплых дней, и прохладных вечеров.

Трендовые цвета

Для прошлого сезона самыми востребованными оттенками были:

сиреневый;

лимонный;

розовый;

мятный.

Осенью 2018 года модные женские куртки, как видно из фото, предпочтительно спокойных тонов:

молочный;

горчичный;

светло-голубой.

В центре внимания оказывается и бордовый тон. Он так похож на оттенок опавшей листвы. Также стоит присмотреться к изумрудному, нежному спектру коричневого, желтого.

Трендовые материалы

Образ, даже тщательно составленный, не будет выглядеть гармоничным, если материал верхней одежды будет низкого качества. Осенью 2018 года поле для фантазий в отношении материалов для пошива модных женских курток практически не ограничено. Как видно по фото с модных показов, рамок практически не существует.

По мнению дизайнеров, в гардеробе женщины должны быть куртки самых разных фактур. Из прошлого сезона перешли замшевые и стеганые модели, классическая и лакированная кожа.

Женские куртки из кожи

Осенний гардероб состоит, как правило, из платьев, джинсов и тканевых брюк любого покроя, юбки-карандаша и даже шорт. Чтобы образ стал еще более стильным, можно подобрать кожаную куртку. Осенний сезон предлагает множество фасонов этого типа верхней одежды.

В тренде на протяжении последних нескольких лет остаются косухи. Такие кожаные куртки не только практичны, но и универсальны. Их легко сочетать с платьем любой длины — выше колена, в пол, зауженными брюками, топами и блузами. Из обуви — конверсы, туфли, ботинки, ботильоны на шпильке.

Модные женские куртки из кожи на осень 2018 года выполнены не только в классическом коричневом и черном цвете. На фото часто встречаются пастельные оттенки:

розовый;

бежевый;

кремовый;

голубой;

персиковый.

Для тех, кто не решается на смелые эксперименты, стилисты предлагают несколько сдержанных цветовых решений — синий, зеленый, как дополнение к классическим оттенкам.

Длина курток из кожи может быть разной. Трендовый вариант — укороченные модели, которые отлично сыграют роль накидки на случай прохладного осеннего вечера. Они отлично дополнят образ в стиле casual.

Дубленки

Для осени подойдут укороченные модели таких курток. Сочетать с шарфом — не лучший вариант. Оптимально подобрать водолазку или свитер с высоким горлом. Манжеты и воротник могут быть украшены мехом, а сама куртка — с капюшоном или без такового.

Дубленки хорошо сочетаются с:

облегающими джинсами;

прямыми брюками;

джинсами с высокой посадкой;

женственными моделями юбок.

Стильным дополнением станут ботильоны, ботинки с любым каблуком и даже на плоской подошве. В первую очередь — комфорт.

Некоторые модные дома предлагают носить не только короткие, но и длинные дубленки. Некоторые модели, которые и привлекают больше всего внимания, украшены поясами, необычными пуговицами, карманами и замками.

Особенно актуальны модели из мягкой кожи черного, коричневого и бежевого цвета. Они не только надежно согревают в холодные осенние дни, но и выглядят очень элегантно.

Бомберы для молодых и стильных

Такие модели верхней одежды в обыденную жизнь привнесли знаменитости. Бомбер — куртка, у которой рукава отделаны резинкой, а воротник полностью отсутствует. Модные женские куртки такого кроя на осень 2018 года могут быть трикотажными в спортивном стиле, кожаными для ценителей классики. На фото можно увидеть и очень экзотические варианты из атласа и шелка, с принтом из цветов.

Разнообразие моделей бомберов позволяет подобрать вариант на любой случай жизни и для любого стиля. Некоторые из них легко сочетаются с джинсами и тканевыми брюками, иные подойдут даже к вечернему наряду, платью-футляр, юбке-карандашу.

Чтобы образ выглядел завершенным и ст​ильным, бомбер рекомендуется дополнить интересной обувью. Это могут быть закрытые босоножки, туфли, кеды и ботинки.

Оригинально смотрятся бомберы, украшенные замками и заклепками. Несмотря на бунтарский характер, который придают эти детали куртке, она выглядит крайне женственно. Отличный вариант для девушек-подростков.

Джинсовые модели

Деним, более известный как джинс, никогда не утрачивает своей актуальности. Изделиям из этого материала находится место в любом стиле, каким бы консервативным он ни был. Модельеры предлагают модные женские куртки из денима разной длины:

классическая;

укороченные;

удлиненные, из-за чего они становятся похожи на кардиган или даже фраг.

Рассматривая фото с модельных показов, можно сделать выводы, что осенью 2018 года всем поклонницам денима будет из чего выбирать. Не составит труда составить повседневный и даже деловой образ.

Даже если осенние дни станут очень прохладными, с джинсовой курткой можно не расставаться. Достаточно выбрать утепленную модель. Они могут быть весьма оригинальными — с мехом на капюшоне, вязаными вставками на рукавах. Некоторые модные дома предлагают куртки, отделанные аппликацией и вышивкой. А еще удлиненные куртки, больше похожие на плащи, с заклепками и вышитыми рисунками.

Трендовые пуховики

Осенью может быть очень холодно, почти как зимой. На выручку придут пуховики, которые отлично согревают в промозглый день. Они удобны и комфортно, эффектно смотрятся. Могут быть короткими, едва прикрывающими поясницу, а также длинными. Также можно встретить модели, выполненные в стеганном варианте. Оригинальности им добавляют вставки из контрастных материалов.

Внимание окружающих привлекут модные женские куртки с вышивкой и принтами. Этот тренд осени 2018 года, который встречается не только в верхней одежде, как видно по фото.

Интересно смотрятся модели пуховиков с укороченными рукавами и тонким поясом, идущим ровно по линии талии. Так образ будет выглядит элегантным и женственным.

Меховые вставки на воротнике, капюшоне, рукавах или карманах привносят в куртку некоторую оригинальность. С брюками, джинсами, теплым узким платьем они сочетаются очень хорошо.

Очень стильно и одновременно женственно выглядят приталенные пуховики. Сделать акцент на талии легко при помощи изящного пояска. К таким моделям лучше выбрать обувь на невысокой платформе или каблуке. Но настоящим трендом осеннего сезона станет пуховик в стиле оверсайз. Модели отличаются объемом, поэтому требуется правильно подбирать и одежду, и обувь, чтобы образ сохранил элегантность.

Популярная длина — ниже колена или до середины щиколотки. Особенно элегантно они выглядят в сочетании с ремешком. Первый вариант подойдет для молодых девушек, а второй — выбор женщин постарше.

Не останутся без внимания пуховики прямого кроя, облегающие фигуру, а также модели трапециевидной формы.

Модные парки

Куртка-парка популярна среди женщин любого возраста последние несколько лет. Они идеально сочетаются не только с джинсами, но и с платьем. На предстоящий сезон лучше выбирать модели, отделанные мехом самых разных оттенков и, в дополнение, привлекательным, но не ненавязчивым декором.

Осень 2018 года модельеры и стилисты предлагают встречать не только в теплых парках. Модные женские куртки такого типа могут быть и легкими, внешне напоминающими слегка утепленные накидки.

На фото можно заметить, что цветовая гамма достаточно разнообразна:

бордо;

серый;

зеленый;

хаки;

черный.

В гардеробе может быть несколько парок на любой случай жизни. Разнообразие цветовых решений, кроя позволяют подобрать модель, сочетающуюся с практически любым стилем.

Трендовыми вариантами являются:

классические парки;

аляски;

с воротником-стойкой;

декорированные окрашенным мехом;

комбинированные вставками из кожи.

На случай переменчивой погоды, что нередко случается осенью, стилисты предлагают куртки-трансформеры. Достаточно легко отстегнуть капюшон, подклад. А еще такие модели быстро превращаются в жилетку.

Модницам, которые очень ценят изысканность, можно порекомендовать парки, отделанные натуральным мехом. За счет этого образ в любом стиле получит утонченность и элегантность. Материал может быть использован для отделки капюшона или в качестве подкладки.

Куртка-пиджак

Пиджак относится к классическому варианту одежды для офиса. Однако далеко не всем женщинам нравится выглядеть по-мужски строго. Отличной альтернативой станет куртка-пиджак. В них всегда можно выглядеть элегантно, при этом не утрачивая женственности.

Утепленные варианты подойдут даже для поздней осени. Особенно популярны приталенные модели с фактурной поверхностью. Это могут быть стежки, к примеру.

Стеганые модели

Модные показы продемонстрировали —даже кажущиеся обыденными стеганые куртки могут выглядеть элегантными. Для этого они должны иметь стильную отделку, яркое цветовое решение, необычный декор. Строчка может быть любой — накрест, ромбом, наискосок.

Строгий запрет наложен только на горизонтальный вариант, который отсылает к пуховикам. Такая строчка зрительно увеличивает силуэт, из-за чего он подходит не всем женщинам.

Стеганые куртки могут украшаться мехом как натуральным, так и искусственным. А также элементами вышивки, принтами. Если хочется стиля, можно обратить внимание на модели с чертами асимметрии и многослойности.