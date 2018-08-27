Танзанит — новый модный камень, о котором стоит узнать

Танзанит — камень удивительного, если не сказать мистического оттенка, для которого даже с филологическим образованием трудно найти словесное описание. Когда танзанит только-только открыли, то его по счастливой случайности перепутали с сапфиром и всерьез заинтересовались новинкой. И произошло это не так уж и давно — в 60-е годы XX века, так что этот камень позволительно назвать фактически нашим современником. Природная красота танзанита усиливается, когда к ней прибавляется еще и магическое содержание этого камня: считается, что танзанит способен избавлять от головных болей, снимать нервное напряжение и даже выступать своеобразным духовным проводником между человеком и его телом, который позволит лучше понять и почувствовать свой организм. Редкий, ни на что не похожий камень с таким необычным набором свойств сразу же заинтересовал нас — предлагаем и вам поближе познакомиться с ним.

Золотые серьги с танзанитом и фианитами

Этот минерал, как можно догадаться, добывают в африканской Танзании, которая, ко всему прочему, славится самыми красивыми пляжами на свете и богатым подводным миром, привлекательным для дайвинга. Так что рыбка — это именно та эмблема, в которой танзанит чувствует себя «как дома».

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Золотое кольцо с танзанитом и фианитами

Овальная форма огранки с двумя заостренными концами называется «маркиз» и часто используется для бриллиантов. Острый овал прекрасно передает всю природную красоту танзанита и в данном украшении вписывается в «растянутую» композицию кольца.

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Золотое кольцо с сапфирами и бриллиантами

А вы отважились бы выбрать такое яркое и необычное украшение своим помолвочным кольцом перед свадьбой? Все больше и больше невест ищут нетривиальный подход к классике и хотят, чтобы их символичные украшения были запоминающимися.

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Золотая подвеска с сапфирами и бриллиантами

В компании «родственных» по цветовой гамме сапфиров танзанит чувствует себя прекрасно. В этом украшении нимб из сапфиров возводит центральный камень на пьедестал, а бриллианты придают ему дополнительного блеска.

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Золотое кольцо с танзанитом, сапфирами и бриллиантами

Астрологи не приписывают танзанит какому-то определенному знаку зодиака, поэтому обладательница этого камня может рассчитывать на удачу. И на массу любопытных комплиментов от тех, кто не сразу угадает, что это за таинственный камень необычного синего цвета венчает сердцевину кольца.

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