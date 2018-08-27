Ещё
Сапоги-казаки и рваные джинсы: Кара Делевинь на ужине с подругами в Лондоне
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сапоги-казаки и рваные джинсы: Кара Делевинь на ужине с подругами в Лондоне 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Кара Делевинь в очередной раз сменила свой образ. Кажется, еще недавно мы видели топ-модель с длинными афро-косичками, теперь же она снова ходит со стрижкой под мальчика.
На днях папарацци застали ее в Лондоне после ужина в компании друзей. Кара была одета в черные джинсы скинни с прорезями на коленях, серую футболку, нюдовую кожанку и зелено-бежевые сапоги-казаки.
Со стрижкой актрисы и модели этот наряд смотрелся особенно органично. Кстати, интересно, почему новая девушка знаменитости, актриса Эшли Бенсон, не присутствовала на встрече?
Harper’s Bazaar: последние новости
Как носить юбку в пол осенью: 3 способа 10 вещей на осень, которые должны быть в гардеробе каждой Белла Хадид показала, как носить серебряную цепь на джинсах
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, заплатившие за славу смертью6
Как выглядели доисторические красотки5
«Мисс Россия-1996»: как убили финалисток конкурса50
Некрасивые мужья звездных красоток8
Фото, которые знаменитости готовы уничтожить1
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
07:35
Что вы не знали о мужском теле
Психология Здоровье
10:32
Мистические загадки, которые проверят ваш мозг
Психология
05:01
Звездные красавчики, растерявшие привлекательность
Звёзды Красота
04:07
Почему появляются синяки под глазами
Красота
12:18
Как подготовить ребенка к детскому саду
Дети
04:41
Чем занимается наследник Алена Делона
Звёзды Дети
11:31
Дети звезд, которые так и не стали им родными
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение