Сапоги-казаки и рваные джинсы: Кара Делевинь на ужине с подругами в Лондоне 

Кара Делевинь в очередной раз сменила свой образ. Кажется, еще недавно мы видели топ-модель с длинными афро-косичками, теперь же она снова ходит со стрижкой под мальчика.
На днях папарацци застали ее в Лондоне после ужина в компании друзей. Кара была одета в черные джинсы скинни с прорезями на коленях, серую футболку, нюдовую кожанку и зелено-бежевые сапоги-казаки.
Со стрижкой актрисы и модели этот наряд смотрелся особенно органично. Кстати, интересно, почему новая девушка знаменитости, актриса Эшли Бенсон, не присутствовала на встрече?