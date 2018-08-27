В Уфе возрождается конкурс дизайнеров одежды Factor Vostoka

Он впервые пройдет в формате фэшн-фестиваля. Молодые модельеры, дизайнеры, стилисты и фотографы объединятся на одной площадке, чтобы показать свои работы, найти новых покупателей и поделиться опытом. «Впервые конкурс молодых дизайнеров Factor Vostoka прошел в 2005 году и стал ежегодным, но в 2012 его провели в последний раз, — поделилась с «Уфа. Собака.ru» директор модельного агентства «100 лиц» Анна Аллакаева. Проект решили перезапустить после пятилетнего перерыва. Фестиваль пройдет в пространстве «Арт-Квадрат» 15 сентября. Жители Уфы смогут увидеть несколько модных показов и приобрести любую вещь, показанную на подиуме. У гостей фестиваля будет возможность поучаствовать в маркете с развлекательными и food-зонами, послушать живую музыку и познакомиться с творческими людьми. В качестве главного символа фестиваля организаторы выбрали знаменитый поезд «Восточный экспресс», шедший из Европы в Азию.