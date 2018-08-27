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Лили Олдридж стала лицом Levi’s
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Лили Олдридж стала лицом Levi’s 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Levi’s представили новую рекламную кампанию в поддержку коллекции осень-зима 2018/19. Ее главной героиней стала американская модель и «ангел» Victoria’s Secret Лили Олридж. Фотографом выступил бельгиец Квентин де Бри, сотрудничавший в разное время с Vogue, WSJ, The Edit и H&M. Стилизовала кампейн голливудский стилист Карла Уэлч. Съемки проходили в Лос-Анджелесе.
Лейтмотивом новой коллекции, получившей название «Made & Crafted», стала идея о современной девушке — путешественнице, для которой важна простота и функциональность ее гардероба. Классические джинсы, белые футболки, объемные джинсовые бомберы и пальто, с точки зрения дизайнеров бренда, лучше всего должны справиться с этой задачей.
Приобрести вещи из нового сезона можно уже сейчас в официальном онлайн-магазине Levi’s.
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