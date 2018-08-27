Продлеваем сочное лето в сентябре

Новая дизайнерская бутылочка Rich Crystal поможет украсить вечеринку или дополнить яркий образ.

В стильном образе важна каждая деталь, и модницам на помощь пришли производители сока Rich Crystal. Вкус сока подчеркнул гуру дизайна Карима Рашида, а в России новый дизайн оценили по достоинству и отметили престижной премией Инновационный продукт года — 2017.

Карим Рашид давно известен как трендсеттер современного индустриального дизайна, а также он увековечил свое имя как автор стиля «чувственного минимализма». На новую бутылочку для Rich Crystal его вдохновили кристаллы льда: она так же сверкает, а еще украшена яркой трубочкой, дольками свежайших фруктов и специями.

«Для меня и в работе, и в жизни, и в моем образе важна каждая деталь. Приходя в ресторан, я хочу наслаждаться каждой секундой. Я хочу чувствовать себя по-особенному и при этом выглядеть стильно. Именно так и произойдет, когда вам подадут сок в бутылочке Rich Crystal», — рассказал дизайнер. Он также подчеркнул, что, работая над Rich Crystal, он думал о простых вещах, с которыми люди сталкиваются каждый день.

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