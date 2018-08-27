Британские эксперты назвали пять главных вещей в мужском гардеробе.

Модные эксперты из Великобритании назвали пять самых необходимых вещей в мужском гардеробе на начало осени, когда в один день может быть уже холодно, а в другой температура повышается до июльских значений, пишет Independent.

Первой вещью стал свитер из тонкой пряжи серого, темно-синего и бордового оттенков или цвета хаки. Его комбинируют с футболкой, офисной рубашкой и галстуком.

Второй — популярная в этом году куртка-рубашка с объемными карманами из плотного хлопка. Третьей — классические брюки из шерсти темных оттенков. Их предлагается носить с белыми кроссовками и с классическими туфлями.

В качестве обуви эксперты предложили выбрать ботинки-дезерты, подходящие как для повседневной жизни, так и для торжественного события. Последней вещью, более чем обязательной в Великобритании, стал плащ-дождевик нейтрального цвета.

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