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Ким Кардашьян высмеяла мужа за тапки слишком маленького размера
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Ким Кардашьян высмеяла мужа за тапки слишком маленького размера 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян высмеяла своего мужа рэпера Канье Уэста за слишком маленький размер обуви. Об этом сообщает Footwear News.
Женщина опубликовала видео в stories своего Instagram-аккаунта, на котором Уэст шел в белых носках и сандалиях из коллекции своего бренда Yeezy. «Итак, главный вопрос: подходит ли тебе этот размер? Это то, что все хотят знать. Какого они размера?» — шутит Кардашьян на ролике.
После этого рэпер повернулся и показал поклонникам, что тапки, действительно, ему малы.
Ранее в августе Канье Уэст уже появлялся на публике в неподходящей обуви. Мужчина пришел на свадьбу своего коллеги рэпера 2 Chainz в серых сандалиях слишком маленького размера, которые он надел на голубые носки под костюм мятного цвета. Тогда фанатов возмутило, что рэпер позволил себе прийти на торжественное событие в таком виде.
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