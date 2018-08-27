Ким Кардашьян высмеяла мужа за тапки слишком маленького размера

Женщина опубликовала видео в stories своего Instagram-аккаунта, на котором Уэст шел в белых носках и сандалиях из коллекции своего бренда Yeezy. «Итак, главный вопрос: подходит ли тебе этот размер? Это то, что все хотят знать. Какого они размера?» — шутит Кардашьян на ролике.

После этого рэпер повернулся и показал поклонникам, что тапки, действительно, ему малы.

Ранее в августе Канье Уэст уже появлялся на публике в неподходящей обуви. Мужчина пришел на свадьбу своего коллеги рэпера 2 Chainz в серых сандалиях слишком маленького размера, которые он надел на голубые носки под костюм мятного цвета. Тогда фанатов возмутило, что рэпер позволил себе прийти на торжественное событие в таком виде.