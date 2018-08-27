Видео: как одеваются модники с Гороховой, Рубинштейна и Большой Морской?

В сети набирают обороты видео-проекты, где модные блогеры «поясняют» за стиль петербуржцев. Многие из них стали продолжением рубрики «Что надето» на Youtube-канале 2TRENDY, который ведут персональный стилист Катя Рок и фэшн-инфлюэнсер Анастасия Струневская. В июле прошлого года девушки стали гулять по улицам с целью найти самых модных людей и расспросить у них о марках, классных магазинах и винтажных маркетах. А сейчас в архивах Кати и Насти уже 9 роликов, десятки героев и сотни необычных фактов: например, о том, что такое истинный петербургский стиль, и почему бренды — не самое важное.

Катя Рок персональный стилист и блогер

«Мы не просим знакомых красиво одеться и приехать на съемку — это действительно простые прохожие, которых мы встречаем во время прогулки и просим ответить на пару вопросов. Нам интересна личность, и как она сочетает те или иные вещи — про цены мы никогда не спрашиваем. Тем более, что в Петербурге любят одеваться в секонд-хендах и на блошиных рынках — это недорого, красиво и совершенно нормально. Кроме этого, у жителей есть тяга к минимализму и заметно преобладание черных и серых цветов: вероятно, сказывается близость к Скандинавии. После съемок рубрики я также могу сказать, что парни зачастую выглядят интереснее девушек, а наибольшая концентрация модников в Петербурге — на улице Рубинштейна и в заведении Co-op Garage на Гороховой».

Среди «простых прохожих» иногда встречаются медийные личности: интервью Кате и Насте давал дизайнер Леонид Алексеев , блогер Анастасия Черненко и основательница бренда POINTé Стася Куренбина. Также у 2TRENDY есть специальный выпуск с «Видфеста» и стритстайл-репортаж с Mercedes-Benz Fashion Day, но мы пересматриваем ролики про прохожих с Рубинштейна и образы петербуржцев в аномальную жару.

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