Бери пример. Топ самых стильных звездных бойфрендов

Новое поколение голливудских звезд умеет выглядеть круто даже в повседневной жизни (что уж говорить о светских выходах). Собрали 10 самых главных модников, с которых стоит брать пример.

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Любимые вещи: клетчатые рубашки, футболки с принтами и ОЧЕНЬ много украшений.

Мы рады, что этот парень присоединился к семейству Кардашьян-Дженнер! Зачастую Трэвис выглядит даже круче своей девушки Кайли (20).

Том Каулитц (28)

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Любимые вещи: широкие брюки, шелковые рубашки и солнцезащитные очки.

Участник группы Tokio Hotel и бойфренд Хайди Клум (45) выглядит отлично даже во время похода в продуктовый магазин (к счастью, время подводок и кожаных брюк позади). Нам нравятся его цветные рубашки и впечатляющая коллекция кроссовок.

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Любимые вещи: большие футболки, шорты по колено и носки.

Кажется, только Бибер, жених Хейли Болдуин (21), круто смотрится в носках с сандалиями и гавайских рубашках, но ты тоже можешь рискнуть.

Бруклин Бекхэм (19)

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Любимые вещи: рубашки, головные уборы и аксессуары (браслеты, цепи на шею и ремни).

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Любимые вещи: спортивки, кроссовки и необычные куртки.

Баскетболист Иман Шамперт и модель и певица Тейана Тейлор (27) — очень стильная пара. Уверены, он любит шопинг не меньше супруги!

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Любимые вещи: куртки, куртк и еще раз куртки.

Певец недавно вернулся к Белле Хадид (21), и мы этому очень рады. У одной из самых популярных моделей в мире должен быть стильный бойфренд.

Ник Джонас (25)

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Любимые вещи: кожаные куртки и ботинки.

Совсем недавно стало известно, что Ник Джонас сделал своей девушке Приянке Чопре (36) предложение. И пока мы ждем свадебные фото, предлагаем полюбоваться на его повседневные выходы.

Offset (26)

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Любимые вещи: одежда с лого, спортивные куртки и ювелирные украшения.

Жених Карди Би (25) и молодой отец любит привлекать к себе внимание. Меховые лоферы, свитер с лого и пару тысяч золотых цепей — идеальный наряд для обычной прогулки.

Skepta (35)

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Любимые вещи: костюмы, головные уборы, солнцезащитные очки.

Бойфренд Наоми Кэмпбелл (48) (мы не хотим верить в слухи, что они расстались) всегда выглядит идеально. Особенно ему идут костюмы!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/beri-primer-top-10-samyh-stilnyh-bojfrendov-zvezd/