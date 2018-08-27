В Липецке бесследно исчезла 17-летняя девушка

Липецкие волонтеры шестой день ищут 17-летнюю девушку. Милена Колотова ушла из дома по улице Литейной в 16.00 21 августа, с тех пор от нее не было никаких вестей.

Приметы девушки: на вид 16-18 лет, рост 170-175 см, светлые волосы, стрижка «карэ». Милена была одета в черное платье выше колен, черные туфли. С собой у нее была коричневая сумка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении или обстоятельствах исчезновения девушки, просят сообщить любую информацию по телефонам: 8 (4742) 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 или 02.