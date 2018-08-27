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10 образов юной Брук Шилдс из 80-х, которые нужно повторить прямо сейчас
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10 образов юной Брук Шилдс из 80-х, которые нужно повторить прямо сейчас 

Harper’s Bazaar 38 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Ни для кого не секрет, что 80-е — один из главных трендов грядущей осени. В осенне-зимних коллекциях дизайнеры не на шутку разошлись и процитировали самые знаковые коды: виниловые тренчи, пиджаки с подплечниками и широкие ремни на талии, гипюр. Chanel, Miu Miu, Marc Jacobs, Balenciaga, Gucci — список можно продолжать бесконечно. Недооценивать масштабы тенденции нельзя: она определяет содержимое модного гардероба уже не первый сезон, но в этом, кажется, достигла апогея.
Лучшим вдохновением станет главная звезда 80-х — Брук Шилдс. В 1980-м, в возрасте 15 лет она снялась в фильме «Голубая лагуна», который принес ей мировую известность, после чего она стала одной из самых успешных моделей того времени, дружила с Ивом Сен-Лораном, стала лицом Calvin Klein и завсегдатаем «Студии 54». Такой образ жизни не мог не отразиться на Шилдс: она умело перенимала с подиума последние тренды, а теперь мы перенимаем их у нее.
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