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Актрису «Сплетницы» попросили уволить саму себя из-за плохого вкуса
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Актрису «Сплетницы» попросили уволить саму себя из-за плохого вкуса 

Lenta.ru 24 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Фотомодель и актриса американского сериала «Сплетница» Блейк Лайвли опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок в клетчатом брючном костюме в субботу, 25 августа.
«Кто-нибудь собирается на пикник? Я возьму скатерть», — сострила она в описании к посту. Большинство поклонников засыпали Лайвли комплиментами, однако одному из них не понравилась одежда актрисы.
«Я говорю это со всей любовью и уважением. Пожалуйста, найми стилиста или уволь того, который сейчас с тобой работает», — говорилось в комментарии.
«Спасибо за ваши советы, сэр Алас. Я уже много раз пыталась уволить Блейк Лайвли. Но эта стерва возвращается снова и снова. Она никогда не оставит меня в покое», — отшутилась актриса.
По информации издания Footwear News, 31-летняя Лайвли доверяет только собственному вкусу, чтобы самой «контролировать все аспекты и большое эго».
В августе участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян высмеяла своего мужа рэпера Канье Уэста за слишком маленький размер обуви. Женщина опубликовала видео в stories своего Instagram-аккаунта, на котором Уэст шел в белых носках и сандалиях из коллекции своего бренда Yeezy. «Итак, главный вопрос: подходит ли тебе этот размер?» — шутит Кардашьян на ролике.
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