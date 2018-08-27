Актрису «Сплетницы» попросили уволить саму себя из-за плохого вкуса

Фотомодель и актриса американского сериала «Сплетница» Блейк Лайвли опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок в клетчатом брючном костюме в субботу, 25 августа.

«Кто-нибудь собирается на пикник? Я возьму скатерть», — сострила она в описании к посту. Большинство поклонников засыпали Лайвли комплиментами, однако одному из них не понравилась одежда актрисы.

«Я говорю это со всей любовью и уважением. Пожалуйста, найми стилиста или уволь того, который сейчас с тобой работает», — говорилось в комментарии.

«Спасибо за ваши советы, сэр Алас. Я уже много раз пыталась уволить Блейк Лайвли. Но эта стерва возвращается снова и снова. Она никогда не оставит меня в покое», — отшутилась актриса.

По информации издания Footwear News, 31-летняя Лайвли доверяет только собственному вкусу, чтобы самой «контролировать все аспекты и большое эго».