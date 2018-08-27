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10 ярких платьев, чтобы проводить лето красиво и встретить осень достойно
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10 ярких платьев, чтобы проводить лето красиво и встретить осень достойно 

Harper’s Bazaar 24 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
Как ни прискорбно осознавать, но лето официально подходит к концу. Однако шанс выгулять сарафан в паре с босоножками еще есть. Финал августа выдастся очень жарким, поэтому встречать осень смело можно с голыми ногами и в новом платье. В нашей подборке 10 ярких вариантов, для того чтобы проводить лето красиво и встретить осень достойно. Никакого серого или черного. Вместо них — салатовый, красный, розовый, бордовый. Все модели можно легко интегрировать в осенний гардероб, поэтому покупка станет выгодной инвестицией.
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