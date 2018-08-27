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Более 4 тыс. кустов крымских роз расцветут на площади Революции в дни фестиваля «Цветочный джем»
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Более 4 тыс. кустов крымских роз расцветут на площади Революции в дни фестиваля «Цветочный джем» 

Агентство «Москва» 13 минут назад
Об этом сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
«Уже на этой неделе, 30 августа, в столице стартует фестиваль «Цветочный джем»! На столичных улицах и площадях расцветут невероятные сады — работы участников международного конкурса ландшафтного дизайна, организованного в рамках фестиваля. А в самом сердце столицы, на площади Революции, откроется необычная фестивальная площадка, посвященная крымским розам: для ее оформления будет использовано более 4 тыс. розовых кустов. Арт-директором этой площадки стала одна из самых известных дендрологов Крыма Наталья Максименко», — говорится в сообщении.
Как уточняется, история селекции роз в Крыму насчитывает более 200 лет. В 1912 г. местная розовая коллекция была одной из крупнейших в мире и состояла из 2 тыс. 629 сортов. Крымские селекционеры подарили миру такие сорта, как «Наталья Нарышкина», «графиня Воронцова», «Галина Уланова», «Анна Каренина», «Радуга» и многие другие, ставшие желанными гостями в лучших розариях Европы.
На площади Революции гости фестиваля смогут увидеть шедевры топиарного искусства, выполненные из роз: розовый шатер, обеденный стол и кофейные столики, «модное дерево» с гирляндами из розовых платьев, а также ручьи из роз, розовые арки и свечи, и даже ивы, «коронованные» розами, резюмировали в пресс-службе.
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