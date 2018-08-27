Сестры Павловы снялись в осенне-зимнем кампейне Vera Wang

Воспитанницы агентства Tann Model Management Лия и Одетт Павловы продолжают подтверждать статус самых востребованных моделей мира. После участия в кутюрных шоу Chanel и Dolce & Gabbana, девушки снялись в кампейне осенне-зимней коллекции Vera Wang. Кадры, которые сейчас можно увидеть на главной странице сайта американского бренда, сделали фотографы Инез ван Ламсвеерде и Винуд Матадин — на них Лия и Одетт позируют в корсетах с изнаночными швами и полупрозрачных приталенных нарядах.

Напомним, в прошлом году Одетт вошла в рейтинг 50 лучших моделей сайта models.com, потеснив сестру-рекордсменку (за сезон Лия делала 71 модное шоу!). Ранее девушки снимались для брендов Simone Rocha, Versus Versace, Givenchy, McQ Alexander McQueen, Gucci и Elie Saab, представив Петербург на мировом подиуме одними из первых.