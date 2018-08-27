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Раскрыт тайный кумир Меган Маркл
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Раскрыт тайный кумир Меган Маркл 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Модная стилистка Алекс Лонгмор назвала голливудскую актрису, стилем которой вдохновляется жена принца Гарри Меган Маркл. Об этом сообщает Independent.
По ее словам, одежда герцогини Сассекской очень похожа на наряды Анжелины Джоли, а иногда даже идентична им. «Крой, стиль и даже цветовая палитра — все как у Анжелины», — заявила Лонгмор, имея в виду нюдовые туфли-лодочки, юбку-карандаш, приталенные пальто и черные костюмы.
Эксперт также отметила, что даже в выборе макияжа Меган Маркл похожа на актрису: обе женщины предпочитают естественные цвета и минимум косметики.
«Я думаю, что Анжелина — именно та женщина, на которую равняется Меган. Ее уважают и как актрису, и как гуманистку», — добавила стилистка.
Ранее в июле герцогиню Сассекскую уличили в подражании младшей сестре Кейт Миддлтон, Пиппе. Меган Маркл пришла с мужем на благотворительный матч поло Sentebale с маленьким плетеным клатчем c коричневым кожаным ремнем марки J.Crew. Точно такой же аксессуар заметили у Пиппы Миддлтон еще во время Уимблдонского турнира.
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