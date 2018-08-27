Раскрыт тайный кумир Меган Маркл

Модная стилистка Алекс Лонгмор назвала голливудскую актрису, стилем которой вдохновляется жена принца Гарри Меган Маркл. Об этом сообщает Independent.

По ее словам, одежда герцогини Сассекской очень похожа на наряды Анжелины Джоли , а иногда даже идентична им. «Крой, стиль и даже цветовая палитра — все как у Анжелины», — заявила Лонгмор, имея в виду нюдовые туфли-лодочки, юбку-карандаш, приталенные пальто и черные костюмы.

Эксперт также отметила, что даже в выборе макияжа Меган Маркл похожа на актрису: обе женщины предпочитают естественные цвета и минимум косметики.

«Я думаю, что Анжелина — именно та женщина, на которую равняется Меган. Ее уважают и как актрису, и как гуманистку», — добавила стилистка.