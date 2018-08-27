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Бельевой стиль осенью: 10 бархатных комбинаций и пижам на замену шелковым
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Бельевой стиль осенью: 10 бархатных комбинаций и пижам на замену шелковым 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Будуарная эстетика с ее шелками, бархатом и кружевом была важной часть многих осенне-зимних коллекций. Пижамы и халаты Bottega Veneta, костюмы с широкими брюками и кафтаны Anna Sui, корсеты и всевозможные комбинации Dolce & Gabbana, Erdem и Givenchy — дизайнеры хотят видеть женщин сексуальными даже в холодное время года. Поможет в этом случае бархат и вельвет. Вместо футболок под платья надевайте водолазки (как, впрочем, и под пиджаки), а «домашние» штаны и рубашки носите или вместе, или сочетая с шерстяными свитерами. Черные комбинации Raey и Rebecca Vallance станут незаменимой базой для многослойных образов с оверсайз-пиджаками в клетку и объемными пальто, а роскошные пижамы (например, как у Alberta Feretti) и ночнушки с кружевом украсят любой повседневный образ.
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