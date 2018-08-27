Звезда в пальто: какую верхнюю одежду выбирали культовые женщины разных времен 

Куртки и парки — это, конечно, тепло, модно и удобно. Но самым популярным видом верхней одежды осенью, пожалуй, до сих пор остается шерстяное пальто. Причем самые разные модели: классические прямого кроя и с запахом всегда оказываются беспроигрышным вариантом; короткие пальто А-силуэта с крупными пуговицами напоминают об эпохе 60-х, тем самым делая каждый образ с ними элегантным; оверсайз-пальто, будто снятые с чужого плеча, нередко носили в 70-х и 90-х; а принты в клетку или куриную лапку почти никогда не выходили из моды.
Уже сложно найти новые фасоны для этого предмета гардероба, как бы дизайнеры ни старались его осовременить. Стоит взглянуть на архивные фото звезд, чтобы понять, как много похожих вещей мы носим сегодня. Например, актриса Дайан Китон в 80-х под клетчатое пальто надевала брюки с завышенной талией и туфли на низком каблуке с носками. Одри Хепберн, как и многие другие в 60-х, выбирала лаконичные приталенные модели, дополняя их большими круглыми очками. А принцесса Диана в соответствии с модой 80-х надевала длинные пальто с плечиками. В нашей подборке и другие звезды, вроде Мэрилин Монро, Брижит Бардо и Кейт Мосс, показывают, с чем еще можно носить осеннее пальто.