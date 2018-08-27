Звезда в пальто: какую верхнюю одежду выбирали культовые женщины разных времен

Куртки и парки — это, конечно, тепло, модно и удобно. Но самым популярным видом верхней одежды осенью, пожалуй, до сих пор остается шерстяное пальто. Причем самые разные модели: классические прямого кроя и с запахом всегда оказываются беспроигрышным вариантом; короткие пальто А-силуэта с крупными пуговицами напоминают об эпохе 60-х, тем самым делая каждый образ с ними элегантным; оверсайз-пальто, будто снятые с чужого плеча, нередко носили в 70-х и 90-х; а принты в клетку или куриную лапку почти никогда не выходили из моды.