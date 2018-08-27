5 способов одеться так, чтобы вам не было ни холодно, ни жарко

Погода в конце лета и начале осени крайне непостоянна. И это серьезно осложняет процесс подбора повседневных нарядов: непросто сообразить, как одеться так, чтобы не замерзнуть прохладным утром и не мучиться от жары в течение дня. Изучив стритстайл-хронику последних недель, мы нашли 5 самых универсальных способов решения столь непростой задачи.

Платье миди с длинным рукавом

Платье чуть ниже колена прекрасно подходит для конца августа и начала сентября. За счет длины подола и рукава оно не позволит вам замерзнуть, а за счет открытых щиколоток и натуральной ткани в нем не будет жарко.

Брюки / джинсы с высокой талией + рубашка

Свободная рубашка из хлопка или шелка в жару будет охлаждать, а в холод — греть. Джинсы или брюки не только прекрасно ее дополнят, но и позволят вам ощущать себя максимально комфортно.

Длинный комбинезон

Комбинезон с длинными штанинами и рукавами оптимален для переменчивой погоды. В нем вам будет удобно заниматься повседневными делами и вы едва ли ощутите на себе тепловые перепады.

Удлиненные шорты + рубашка

Удлиненные шорты — то, что нужно для первых недель осени, когда еще не похолодало, но полностью оголять ноги уже точно не стоит. Если дополнить такие шорты свободной рубашкой, то выйдет идеальный тандем. И не замерзнете, и сумеете сохранить августовскую расслабленность.

Удлиненный жакет + футболка + брюки / юбка

Многослойность образа спасает, когда прогноз меняется по несколько раз за день. С утра вы не ощутите прохлады благодаря жакету, а днем сможете его или совсем снять, или накинуть на плечи, чтобы не было жарко.