Как подготовиться к осени мамам малышей: стильные аксессуары, которые сделают жизнь проще

Для многих родителей в нашей стране дневная прогулка зимой означает прогулку в темноте. Самый простой способ обеспечить комфорт и безопасность себе и малышу — подобрать для холодного сезона правильную коляску. Разбираемся, какой она должна быть и как можно усовершенствовать уже имеющуюся.

Во-первых, позаботьтесь о светоотражающих элементах как на коляске, так и на своей одежде. Ранний заход солнца и плохая погода вынуждают быть особенно бдительными на пешеходных переходах, а яркие накладки, защитный капюшон или муфта на ручку избавят вас от лишнего беспокойства. Чтобы не тратить время на поиски деталей у разных брендов, советуем сразу обратить внимание на Bugaboo Fox Stellar. Голландский бренд выпустил свой хит Fox в новой зимней версии: вечером коляску видно со всех сторон на расстоянии до 150 метров. Днем она привлекает к себе внимание стильным дизайном благодаря темно-синей отделке со стальной прострочкой. В коллекцию Stellar также вошли аксессуары для тех, у кого уже есть коляска Bugaboo: защитный и вентилируемый капюшоны, светоотражающие накладки на колесные диски, чехол для корзины и многофункциональная муфта.

Второй и не менее важный пункт — готовность коляски к дождям и слякоти. Ищите водоотталкивающие материалы (особенно на корзинах под сиденьем), шины с протекторами и функциональные отделения, куда при случае можно положить дождевик.

Наконец, с наступлением сезона пуховиков легкость и маневренность коляски становятся жизненно необходимы. Для маршрута любой сложности (в том числе с участками без пандусов) важно выбрать ту модель, которую можно быстро собрать и поднять, приложив минимум усилий.