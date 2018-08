Знать, ждать и восхищаться: 10 самых горячих бьюти-запусков осени

Новые хайлайтеры Givenchy, матовые стики для губ Make Up For Ever, нюдовая коллекция макияжа Giorgio Armani, две парфюмерные новинки и другие долгожданные бьюти-запуски, которыми стоит побаловать себя этой осенью.

Мужская коллекция макияжа Boy De Chanel, Chanel

«Красота определяется не полом, а стилем» — с таким слоганом Сhanel уверенно заявили о запуске мужской коллекции Boy De Chanel, которая станет доступна в сентябре в Южной Корее, в ноябре — на официальном сайте бренда, а в январе 2019-го — во всех бутиках Сhanel. В коллекцию вошли три средства: тональный крем, бальзам для губ и карандаш для бровей, которые теперь нужны и мужчинам.

Отличительная особенность каждого средства Boy De Chanel — строгое монохромное оформление. Тональный крем создаст невесомое и незаметное покрытие, поглотит излишки себума и скроет неровности кожи. Бальзам избавит от шелушений за счет масел жожоба и ши в составе. А карандаш для бровей можно будет смело одалживать у своего молодого человека: среди оттенков Light Brown, Grey, Deep Brown и Black идеальный для себя найдут все.

Коллекция макияжа Neo Nude, Giorgio Armani

При создании новой коллекции с говорящим названием Neo Nude бренд Giorgio Armani руководствовался актуальными тенденциями «невидимого макияжа» — такого, что подчеркивает натуральную красоту и позволяет выглядеть максимально естественно. Среди новинок — компактная пудра Neo Nude Fusion Powder, жидкие средства A-line (хайлайтер, румяна и средство для контуринга) и бальзам для губ Neo Nude Ecstasy Balm.

Фишкой коллекции стала инновационная формула пудры Neo Nude Fusion Powder. При контакте с кожей средство превращается в нежную обволакивающую жидкость, что позволяет избежать смазывания и резких линий. Новинка вышла в семи оттенках и уже поступила в продажу — спешите пробовать!

Матовые стики для губ Artist Lip Blush, Make Up For Ever

Тренд «зацелованных» губ не сдает позиций, и новые коллекции средств от ведущих брендов это только доказывают. Вот и Make Up For Ever выпустили уникальную матовую помаду, которая при растушевке волшебным образом превращается в пудру и создает бархатный финиш на губах. Хотите вы при этом создать четкий контур или растушевать границы — зависит только от вас, поэтому смело вооружайтесь кистью и пробуйте разные варианты (наносить средство, кстати, можно и кончиками пальцев).

Несмотря на матовую составляющую, помада не сушит губы: в списке ингредиентов значатся три вида масел и гиалуроновая кислота, благодаря которым стик выравнивает поверхность губ и не подчеркивает несовершенства. Подобрать идеальный цвет смогут все: в палитре есть и повседневный нюд, и классические красные оттенки (всего их десять).

Коллекция макияжа Dior en Diable, Dior

Новая коллекция Dior вдохновлена архивной съемкой бренда с одноименным названием. В наступающем сезоне креативный директор Dior по макияжу Питер Филипс обновил сразу несколько серий средств, сделав акцент на чувственности образа, глубоких оттенках и юморе. «Силуэт от Dior по праву ассоциируется с „женщиной-цветком“, но Кристиан Диор любил и смелые образы. Он преуспел в создании нарядов как в нежной розовой, так и в притягательной неоново-оранжевой гамме. Я люблю кокетливую и дерзкую сторону женщины Dior», — объясняет Питер Филипс.

В коллекцию вошли новые оттенки помады Rouge Dior: 344 Devilish Nude, 636 On Fire, 666 Matte Kisss, 795 Rouge en Diable, 982 Furious Matte, 995 Dark Devil — от нежного нюда до экстремального баклажанового. В такой же палитре выдержаны и лаки для ногтей, объединенные в серию Rouge. Другая линия помад — жидких Rouge Dior Liquid — пополнилась двумя яркими тонами: медно-оранжевым Copper Lava и металлически-красным Red Lava.

Среди новинок вы также найдете знаменитую «пятицветку»: тени 5 Couleurs в двух цветовых решениях Devilish и Volcanic, люминайзер в пяти платиновых розовых, ультра-сияющих нюдовых и золотисто-оранжевых тонах, а также румяна Rouge Blush в двух новых оттенках — огненном оранжевом и пылающем розовом.

Линия средств для укладки Shockwaves, Wella

В конце сентября вооружаемся новинками из коллекции Shockwaves и создаем самые смелые образы — надежная фиксация обеспечена. Инновационные формулы и необычные текстуры помогут завить волосы в упругие локоны, увеличить прикорневой объем и даже сделать актуальную «влажную» укладку — вдохновляемся звездными примерами.

Средства разделили на четыре категории: Hold On Tight для надежной фиксации, Turn Up The Volume для ощутимого объема, Frizz Fight для укрощения локонов и Texture Design («жвачка для укладки волос» — звучит многообещающе!). Ведущий стилист Wella Shockwaves Майкл Дуглас обещает: «Эти новинки будут вдохновлять на создание новых образов, и наши клиенты смогут раскрыть свою индивидуальность и творческий потенциал». Самые смелые эксперименты отмечайте хештегом #МойСтильМнеРешать.

Линия масок для волос Fructis Superfood, Garnier

Пока веганы и сыроеды вовсю пропагандируют пользу суперфудов, Garnier добавляет эти полезные составляющие в маски для волос любой степени повреждения. Главные герои новинок — ягоды годжи, папайя, банан и орех макадамия. В коллекции четыре маски, и каждая подпадает под категорию «3-в-1»: наносите традиционным образом на влажные волосы и смывайте через три минуты, используйте на сухих кончиках или полностью замените новинкой бальзам-ополаскиватель.

Маска с ягодами годжи, пахнущая как горсть барбарисок, подойдет обладательницам окрашенных волос и заставит их сиять. Ароматное средство с папайей оценят те, чьи волосы повреждены, а с бананом — те, кто мечтает превратить сухие безжизненные пряди в роскошные струящиеся локоны. Маска с орехом макадамия пригладит «пушок» и увлажнит волосы от корней до кончиков — осенние проливные дожди вам точно будут нипочем.

Парфюмерная вода Joy, Dior

Несколько месяцев назад парфюмерный дом пообещал выпустить долгожданную новинку линии ароматов: последний J’Adore вышел в 1999 году, а его обновленная версия появилась чуть меньше года назад. Мы знали, что лицом парфюма станет Дженнифер Лоуренс , но информация о композиции, созданной Франсуа Демаши, держалась в строжайшем секрете.

Dior не выпускал парфюмерные новинки почти 20 лет, ограничиваясь фланкерами, поэтому Joy точно станет прорывом (по секрету скажем, что одноименная линия ароматов будет пополняться). Сам маэстро описал композицию так: «Молоко и мед, благоухание цветочных и цитрусовых нот, безмятежность мускуса, ласковые древесные ноты, струящийся нежный шелк, бархатистая кожа. Нашей целью было заключить все наслаждения в один флакон!»

Хайлайтеры Teint Couture Radiant Drop и Teint Couture Shimmer Powder, Givenchy

С сияющей кожей этой осенью не прощаемся, тем более что Givenchy выпускают сразу два хайлайтера с оттенками на любой вкус. На контрасте с матовой тональной основой наносим либо жидкую сияющую базу Teint Couture Radiant Drop, либо компактную сияющую пудру Shimmer Powder.

Teint Couture Radiant Drop улучшит тональное средство и поможет расставить акценты. А креативный директор по макияжу Николя Деженна советует и такой прием: «Для создания эффекта сияющей натуральной кожи добавьте каплю хайлайтера в дневной крем для лица, смешайте текстуры и нанесите на лицо». Новинка будет представлена в двух оттенках — нежно-розовом и золотом.

Компактная пудра только усилит интенсивность сияния: из-за отсутствия талька в формуле ее текстура сливается с кожей и совершенно не ощущается на лице. Кстати, ограничиваться лицом совершенно необязательно — наносите хайлайтер на зону декольте и плечи с помощью широкой кисти кабуки.

Маска для лица WASO Purifying Peel Off Mask, Shiseido

Не обошлось и без долгожданных уходовых новинок от Shiseido: уже в сентябре на официальном сайте появится маска-пленка из линейки WASO. Эту коллекцию японский бренд изначально посвятил миллениалам: все средства предназначаются для тех, кому чуть за двадцать. Современные технологии, отличные защитные свойства и стильная упаковка — эти достоинства сошлись в новинке.

Маска не только поднимет настроение жизнерадостным красным оттенком, но и в буквальном смысле снимет стресс после тяжелого дня. На коже паста превращается в пленку, снимая которую, вы тщательно очищаете поры от загрязнений и заодно избавляетесь от омертвевших клеток. Парабенов и минеральных масел в составе не найдете, зато порадуетесь наличию экстракта из листьев мушмулы и японской травы шисо.

Парфюмерная вода Heroine, Boadicea The Victorious

С сентября в коллекции ароматов Pewter появится новинка — парфюмерная вода Heroine в округлом флаконе с кельтским узором. Повод более чем веский: бренд Boadicea The Victorious в этом году празднует десятилетний юбилей. Все ароматы пронизаны одновременно и мужественной смелостью, и необыкновенной женственностью, и Heroine не исключение.

В верхних нотах прячутся бергамот, мандарин, черника и листья фиалки, а в сердце — белый жасмин, фиалка, гелиотроп, мимоза и роза. Среди базовых нот можно найти оррис, мускус, сандаловое дерево, ветивер, ваниль, амбру и бобы тонка. После распыления вы почувствуете горько-зеленые ноты бергамота, но спустя пару секунд отчетливо прозвучат цветочные аккорды и согревающие сладковато-пудровые бобы и ваниль.