Ещё
Новые сумки Dolce&Gabbana, которые носили дроны, теперь можно купить
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новые сумки Dolce&Gabbana, которые носили дроны, теперь можно купить 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
В показе коллекции осень-зима 2018 Dolce & Gabbana вместе с моделями участвовали дроны — именно они представили новую модель сумок Devotion, которая теперь поступила в продажу. Небольшие кожаные сумки имеют застежку в форме сердца, которая создана вручную в традиционной ювелирной технике из сплава бронзы и латуни и украшено жемчужинами. Сумки доступны в черном, красном и белом цветах.
Цена:
от 69 950 до 138 000 рублей
ГДЕ КУПИТЬ:
в магазинах Dolce&Gabbana в Третьяковском проезде, на Кутузовском 31; в Барвихе Luxury Village и корнере бренда в ЦУМе.
The Blueprint: последние новости
Рианна проведет бельевую презентацию на неделе моды в Нью-Йорке Эротические вышивки по мотивам «Дракулы» в капсуле Undercover и Carne Bollente Карл Лагерфельд и Кайя Гербер показали капсульную коллекцию
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, заплатившие за славу смертью6
Как выглядели доисторические красотки5
«Мисс Россия-1996»: как убили финалисток конкурса52
Некрасивые мужья звездных красоток8
Фото, которые знаменитости готовы уничтожить1
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
07:35
Что вы не знали о мужском теле
Здоровье Психология
10:32
Мистические загадки, которые проверят ваш мозг
Психология
05:01
Звездные красавчики, растерявшие привлекательность
Звёзды Красота
04:07
Почему появляются синяки под глазами
Красота
12:18
Как подготовить ребенка к детскому саду
Дети
04:41
Чем занимается наследник Алена Делона
Звёзды Дети
11:31
Дети звезд, которые так и не стали им родными
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение