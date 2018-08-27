Новые сумки Dolce&Gabbana, которые носили дроны, теперь можно купить

В показе коллекции осень-зима 2018 Dolce & Gabbana вместе с моделями участвовали дроны — именно они представили новую модель сумок Devotion, которая теперь поступила в продажу. Небольшие кожаные сумки имеют застежку в форме сердца, которая создана вручную в традиционной ювелирной технике из сплава бронзы и латуни и украшено жемчужинами. Сумки доступны в черном, красном и белом цветах.

Цена:

от 69 950 до 138 000 рублей

ГДЕ КУПИТЬ:

в магазинах Dolce&Gabbana в Третьяковском проезде, на Кутузовском 31; в Барвихе Luxury Village и корнере бренда в ЦУМе.