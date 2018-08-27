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Как девочка: Пугачева привела в восторг юношеским нарядом
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Как девочка: Пугачева привела в восторг юношеским нарядом 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Певица снялась с поклонницей, которая выложила фото в Instagram. На нем артистка выглядит очень молодо.
На фото моложавая Примадонна позирует в голубых джинсах, черной ветровке, модной кепке и белых кроссовках. Пользователи Сети восхитились тем, как хорошо для своего возраста выглядит Алла Пугачева.
"Отличная, генетика-то какая, так выглядеть после 60 лет!", "Галкина в студию теперь", «В джинсах и кепке, как юная девушка!», «Супер, вот это удача!», «Какая же классная Алла Борисовна!», «Алла Борисовна хороша, и тут не поспоришь», «Рядом Галкиным расцвела», — написали поклонники. Действительно, в свои 69 лет певица выглядит значительно моложе своих ровесниц.
После феноменального похудения Примадонна такие наряды, какие осмеливалась надевать даже в молодости. Все чаще на певице можно увидеть короткие платья и мини-шортики, которые подчеркивают ее отличную фигуру.
Как писали Dni.Ru, Алла Пугачева несколько раз попадала в список самых богатых российских знаменитостей по версии Forbes. В лучшие годы ее доход составлял четыре миллиона долларов. А теперь есть пенсия, которую недавно на 30 тысяч повысили, плюс доходы мужа-юмориста Максима Галкина.
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Женский форум
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