Как девочка: Пугачева привела в восторг юношеским нарядом

Певица снялась с поклонницей, которая выложила фото в Instagram. На нем артистка выглядит очень молодо.

На фото моложавая Примадонна позирует в голубых джинсах, черной ветровке, модной кепке и белых кроссовках. Пользователи Сети восхитились тем, как хорошо для своего возраста выглядит Алла Пугачева

"Отличная, генетика-то какая, так выглядеть после 60 лет!", " Галкина в студию теперь", «В джинсах и кепке, как юная девушка!», «Супер, вот это удача!», «Какая же классная Алла Борисовна!», «Алла Борисовна хороша, и тут не поспоришь», «Рядом Галкиным расцвела», — написали поклонники. Действительно, в свои 69 лет певица выглядит значительно моложе своих ровесниц.

После феноменального похудения Примадонна такие наряды, какие осмеливалась надевать даже в молодости. Все чаще на певице можно увидеть короткие платья и мини-шортики, которые подчеркивают ее отличную фигуру.