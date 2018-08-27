Вечный тренч: 7 люксовых моделей против бюджетных аналогов

Напомним, классический тренч — двубортный плащ с погонами и отложным воротником, манжетами, кокеткой, поясом и разрезом сзади.

Как получилось, что тренч Burberry стал фаворитом среди плащей? Его история начинается в 1901 году: Томас Берберри сшил первый плащ для британской армии из запатентованной им водонепроницаемой ткани — габардина. Практика показывает, что если в гардеробе военных появляется классная вещь, то скоро ее начинает носить весь мир. Так было с бомберами, дафлкотами, бушлатами. И с тренчами тоже.

Больше чем за сотню лет никому не удалось превзойти Burberry по качеству и стилю. Каждый модник уверен, что если покупать дорогой тренч, это непременно должен быть Burberry с фирменной клетчатой подкладкой. Традиционный тренч имеет бежевый оттенок, хотя не менее круто смотрятся плащи красного, черного, синего, розового, серого и других цветов.

Перейдем к главному вопросу: можно ли найти бюджетную альтернативу тренчу Burberry? Думаем, да.

Классика

Традиционный тренч Sandringham от Burberry

Цена: 125 000 руб.

Культовая модель Burberry. Цвет — «камень», длина на ладонь выше колена. Два борта, погоны, манжеты, кокетка — все, как и должно быть. Прекрасно сочетается как с классическими вещами, так и с одеждой в стиле casual.

Бюджетная альтернатива от Morgan De Toi Цена: 7 100 руб.

У этого плаща есть все атрибуты правильного тренча: два ряда пуговиц, пояс, отложной воротник, погоны. Цвет также приближен к идеалу. Вывод: если вы давно мечтали о классическом тренче за небольшие деньги — покупайте этот и носите с удовольствием!

В стиле милитари

Тренч из тропического габардина от Burberry

Цена: 125 000 руб.

Удлиненный тренч модного оттенка хаки (бренд называет его «ярко-оливковым»). Интересная особенность модели — отсутствие привычного пояса. Вместо него дизайнеры пришили к плащу пряжку, на которую легко застегнуть тренч в случае прохладной погоды.

Бюджетная альтернатива от Topshop

Цена: 7 950 руб.

Если тренч Burberry напоминает военный мундир, то плащ Topshop тяготеет к стилю casual и мало чем отличается от классической модели тренча. Пояс здесь нельзя застегнуть на пряжку (ее просто нет), а рукава потеряли декоративные детали на манжетах. Но все равно очень похоже, правда?

Розовый и нежный

Тренч цвета «розовый лед» из габардина от Burberry

Цена: 125 000 руб.

Розовый — главный цвет сезона, и Burberry не мог обойти стороной этот нежный оттенок. Такой тренч смотрится особенно нарядно и свежо. Отличный вариант, если классический тренч кажется вам слишком скучным!

Бюджетная альтернатива от Zara

Цена: 8 999 руб.

Без сомнения, Zara — король «быстрой моды». Модель из масс-маркета отличается только количеством пуговиц (у Zara — 8, у Burberry — 16). Серьезно, два тренча так похожи, что их легко спутать!

Для бизнесвумен

Традиционный черный тренч Kensington от Burberry

Цена: 135 000 руб.

Стильный и строгий. Черные пуговицы — и никаких лишних деталей. Для серьезных бизнесвумен, предпочитающих выглядеть дорого, но сдержанно.

Бюджетная альтернатива от Vero Moda

Цена: 4 620 руб.

Светлые пуговицы меняют восприятие, так что тренч уже не кажется сдержанным до суровости. Кроме того, дизайнеры Vero Moda добавили разрез сзади и заменили черные пряжки на манжетах серебряными. Клетчатой подкладки тут, конечно, нет, но тренч в любом случае выглядит достойно.

Синий — новый черный

Темно-синий тренч с утепленной подкладкой от Burberry

Цена: 67 000 руб.

Элегантный синий тренч с капюшоном и пуговицами на карманах. Интереснее, чем черный, и практичнее, чем бежевый. Идеальный выбор для дождливых летних дней и теплой осени.

Бюджетная альтернатива от Tommy Hilfiger

Цена: 30 990 руб.

Плащ Tommy Hilfiger — ни пояса, ни пуговиц на карманах, ни капюшона! Симпатичный, но все-таки не дотягивает до идеала и смотрится слишком просто.

Женщина в красном

Красный тренч с пышными рукавами от Burberry

Цена: 140 000 руб.

Яркий, запоминающийся тренч! Выделяется оригинальным кроем рукава и нестандартным воротником-стойкой. Превосходный вариант для любительниц быть в центре внимания.

Бюджетная альтернатива от Lost Ink Цена: 4 150 руб.

Редкий случай, когда бюджетная модель нравится нам не меньше дорогой. Благодаря объемной кокетке этот плащ смотрится оригинально и стильно. Тренч Lost Ink нельзя назвать классическим, но ведь и красную модель Burberry тоже.

Укороченная классика

Тренч с декоративными пряжками от Burberry

Цена: 140 000 руб.

Классика для искушенных: обратите внимание на крупные позолоченные пряжки на поясе и манжетах. Тренч дорогой, и английское качество видно издалека. В таком не стыдно отправиться на прием даже к королеве Елизавете II.

Бюджетный вариант от Asos

Цена: 4 230 руб.

Кстати, бренд Asos тоже родом из Великобритании. Конечно, если повесить дорогой и бюджетный тренчи рядом, разница будет очевидна. Плащ Asos смотрится скромно, но при этом аккуратно. Цена оправдывает качество: тренч наверняка прослужит его обладательнице не больше 3–4 сезонов.

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